Pixel 6a: Google bringt starke Vorbesteller-Aktion – frühe Käufer erhalten Pixel Buds A Kopfhörer Gratis; alle Infos

Google wird in wenigen Tagen die Vorbestellungen für das Pixel 6a öffnen, das von vielen Nutzern lange erwartet wurde und sich sicherlich zu Beginn gut verkaufen wird. Trotz langfristiger Ankündigung hat Google keine Details zur Vorbesteller-Aktion verraten, die schon am kommenden Donnerstag beginnt. Durch eine kaum beachtete Quelle wissen wir jetzt, worauf sich frühe Pixel 6a-Besitzer freuen dürfen: Es gibt was auf die Ohren.



Das Pixel 6a wurde vor über zwei Monaten offiziell vorgestellt und es folgte eine lange Wartezeit, die sich in Kürze endlich dem Ende nähert. Ab dem 21. Juli kann das Smartphone vorbestellt werden und ab dem 28. Juli geht es offiziell in den Verkauf. Es war zu erwarten, dass es in der einen Woche des Vorbesteller-Zeitraums eine Aktion geben wird, bisher wurde diese von Google aber noch nicht offiziell verkündet. Jetzt wissen wir es dank eines aufmerksamen Lesers dennoch.

Die Aktion

Wer sich im Vorbesteller-Zeitraum 21. Juli bis 27. Juli für ein Pixel 6a entscheidet, erhält die Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis dazu. Es gibt also keinen Rabatt, sondern ein Geschenk. Schaut man nur auf die UVP, ist das eine Ersparnis von gut 100 Euro und realistisch mit Blick auf Aktionen betrachtet immerhin auch noch eine Ersparnis von 80 bis 85 Euro. Das ist nicht wirklich überraschend denn viele andere Produkte wären wohl auch nicht infrage gekommen. Die leise Hoffnung, dass es die neuen Pixel Buds Pro Gratis geben würde, war wirklich sehr gering.

In den vergangenen Jahren hat Google immer wieder Kopfhörer zum Kauf der neuen Smartphones verschenkt, doch oftmals handelte es sich dabei um Modelle von Bose. Diese Aktionen waren stets populär, sorgten aber auch immer wieder für Ärger aufgrund langer Verzögerungen oder zu wenig verfügbarer Kopfhörer. Hoffen wir, dass es mit den Pixel Buds A etwas glatter läuft.









Alle Informationen zum Pixel 6a findet ihr übrigens schon seit längerer Zeit im deutschen Google Store, wo das Smartphone mit vielen Details, allen Spezifikationen und auch vielen weiteren Bildern gelistet ist. Schaut dort ruhig mal vorbei und informiert euch vorab, sodass ihr bei Interesse sehr schnell mit der Vorbesteller-Aktion dabei sein könnt. Sollte es wieder zu einem Ansturm wie beim Pixel 6 kommen, würdet ihr sonst schon nach wenigen Tagen in die Röhre schauen.

Die Information wurde im Media Markt Magazin veröffentlicht und gilt damit zumindest beim Elektronikhändler. Es ist zu erwarten, dass das dann auch für andere Händler und sehr wahrscheinlich auch für den Google Store gilt. Wir warten aber weiterhin auf die offizielle Ankündigung seitens Google.

» Media Markt: Die Deals des Tages (Partnerlink)

[thx to: Lennart]