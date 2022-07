Android: Neue Google-App ‚Switch to Android‘ startet für viele Nutzer – Wechsel vom iPhone zu Android 12

Google arbeitet schon seit langer Zeit an einer neuen Plattform, mit der man den Wechsel von iOS zu Android so einfach wie möglich machen möchte. Die App Switch to Android soll den Prozess weitestgehend automatisieren und steht als Gegenstück zum Apple-Produkt „Move to iOS“ in den Startlöchern. Nach dem Start für die Pixel-Smartphones im April hat man die App jetzt für alle Nutzer von Android 12 geöffnet und ermöglicht den einfachen Umzug.



Der Wechsel des Ökosystems wird heute wohl nicht mehr ganz so häufig vorgenommen wie noch vor einigen Jahren, aber dennoch ist es sowohl für Google als auch Apple ein nicht zu unterschätzendes Thema. Apple hat schon seit fünf Jahren (!) die „Move to iOS“-App im Portfolio und es sollte somit ein halbes Jahrzehnt dauern, bis Google eine Antwort darauf hat. Und diese fällt eher enttäuschend aus, denn der Funktionsumfang der nun freigeschalteten App ist Bescheiden.

Schon seit April gibt es im Apple App Store die neue Switch to Android-App, die wenige Tage nach dem Auftauchen offiziell angekündigt wurde und für den Umzug vom iPhone zu einem Pixel-Smartphone genutzt werden konnte. Das war schon ein großer Schritt, wobei sich nur schwer sagen lässt, wie viele Menschen das tatsächlich nutzen. Die sinkenden Marktanteile von Android zeigen jedenfalls, dass eine solche App längst überfällig gewesen ist und man auch auf einzelne Nutzer stärker eingehen muss.

Jetzt wurde die App für alle Nutzer von Android 12 geöffnet. Das bedeutet, dass der Umzug vom iPhone zu Android 12, soweit wie es die App erlaubt, automatisiert werden kann. Wer tatsächlich wechseln möchte, wird sich wohl ein neues Android-Smartphone und kein gebrauchtes kaufen, sodass die Chance auf ein vorinstalliertes Android 12 mittlerweile recht hoch ist. Die Zielgruppe der App hat sich damit deutlich erweitert.









Mit der App „Switch to Android“ von Google kannst du deine wichtigsten Datentypen – Fotos, Videos, Kontakte und Kalendertermine – schnell, sicher und kabellos auf ein neues Android-Gerät übertragen. Die App erklärt dir auch andere wichtige Schritte zur Einrichtung deines Geräts, wie das Deaktivieren von iMessage, damit du keine SMS von Freunden und Familienangehörigen verpasst. Die App bittet dich um verschiedene Berechtigungen, damit deine Daten vom iPhone auf das Android-Gerät übertragen werden können.

Wie ihr aus obigen Screenshots und der Beschreibung sehen könnt, lassen sich mit der App alle Kontakte, Termine, Fotos und Videos übertragen. Das war dann auch schon alles. Sehr praktisch, keine Frage, aber nichts was man nicht auch auf anderen Wegen selbst lösen kann. Die in den letzten zwei Jahren entdeckten Features, so lange ist die App schon in Entwicklung, haben es nicht geschafft: Die Übertragung von Apps (durch eine von Google gepflegte Liste eines Play Store-Pendants), die integrierte Übertragung von WhatsApp-Konversationen oder eine tiefere iCloud-Anbindung.

Vielleicht kommt das noch, vielleicht wird es von Apple nicht geduldet. Wir wissen es nicht, doch der erste Schritt ist getan und es wird möglicherweise nicht mehr lange dauern, bis man es auch für andere Android-Versionen anbieten kann. Hier findet ihr ein Hands-on sowie unsere damalige Kritik.

