Google Kamera: Neue Version wird für alle Pixel-Nutzer ausgerollt – Anpassungen für das Pixel 6a-Smartphone

Auf den Pixel-Smartphones sorgt die Google Kamera dafür, dass die Kameratricks zur Anwendung kommen, um die bestmögliche Fotoqualität zu erhalten. Oftmals wird die App kurz vor dem Release eines neuen Pixel-Smartphones aktualisiert und das ist auch dieses mal der Fall: Nur wenige Wochen vor dem Start des Pixel 6a ist eine neue Version erschienen, die die notwendigen Anpassungen enthalten dürfte.



Die Google Kamera-App ist für die Pixel-Smartphones von großer Bedeutung und so ist es nicht überraschend, dass es die größten Updates steht vor dem Release einer neuen Smartphone-Generation gibt. In genau einem Monat, am 28. Juli, wird das Pixel 6a in den Verkauf gehen und dementsprechend wird jetzt ein Update für die Kamera-App ausgerollt. Gut möglich, dass in den nächsten Tagen die ersten Review-Exemplare bei den Testern eintrudeln, sodass auch diese mit der finalen Kamera-Version testen und berichten können.

Das Update auf die Version 8.5 bringt nach ersten Informationen keine Verbesserungen oder neuen Funktionen mit. Das Update dürfte vor allem unter der Haube stattgefunden haben oder könnte auch Funktionen enthalten, die nur auf dem Pixel 6a nutzbar sind. Denkbar ist auch, dass es versteckte Funktionen gibt, die erst serverseitig aktiviert werden müssen. Sollte das der Fall sein, werden diese aber dennoch oftmals vorab in Teardowns entdeckt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Die Aktualisierung auf die Version 8.5 wurde in den letzten zwei Tagen über den Play Store ausgerollt und sollte schon jetzt bei den meisten Pixel-Nutzern angekommen sein.

