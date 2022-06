Pixel 3 & Pixel 3 XL: Google veröffentlicht überraschend ein Update für die nicht mehr unterstützen Smartphones

Google versorgt alle Pixel-Smartphones drei Jahre lang mit Android-Updates und legt für gewöhnlich nur einen bis zwei Monate auf die versprochene Update-Dauer drauf. Die beiden Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL werden eigentlich schon seit Herbst vergangenen Jahres nicht mehr versorgt, doch jetzt erhalten sie überraschend doch noch ein Update, das die Weiternutzung mit VoLTE Roaming ermöglicht.



Wir haben euch gerade erst gezeigt, wie lange die Pixel-Smartphones aktualisiert werden und schon sprengt Google diese Liste mit einer erfreulichen Ausnahme. Die Pixel 3-Smartphones erhalten in diesen Tagen überraschend ein Update, mit dem sich VoLTE Roaming nutzen lässt. Das ist notwendig, weil in einigen Staaten – allen voran in den USA – noch in diesem Jahr das klassische 3G-Netz abgeschaltet wird. Google sorgt also dafür, dass sich die Pixel 3-Smartphones weiterhin in allen Fällen nutzen lassen.

Das Update steht in einer globalen Version sowie in drei weiteren Versionen für die Provider Telstra, Opus und Vodafone AU bereit. Es basiert nach wie vor auf Android 12 und bringt nicht, wie sich manch einer vielleicht erhofft, Android 12L mit. Man kann es eher als Patch-Udate verstehen, auch wenn es eine funktionelle Änderung gibt. Offenbar hat man die Pixel 3-Smartphones Google-intern besonders gern, denn schon im Februar dieses Jahres gab es ein letztes großes Update, das bereits vier Monate nach Auslauf der Update-Garantie kam.

Ich gehe davon aus, dass dieser Patch im nächsten Monat auch für die Pixel 3a-Smartphones ausgerollt wird, für die im Juli offiziell noch ein letztes Update angekündigt wurde.

