Android 13: Das neue Versionen-Easteregg ist endlich da – ein Uhr-Widget & Emojis ohne Ende (Galerie)

Jede Android-Version verfügt über ein Easteregg, das seit jeher auf dem gleichen Weg aufgerufen werden kann und sich von Version zu Version ein wenig ändert. Mit der jüngsten Android 13 Beta wurde endlich das Easteregg für Android 13 freigeschaltet, das diesmal sehr farbenfroh daherkommt und die Emojis in den Mittelpunkt stellt. Durch einige wenige Schritte lassen sich mit bunten Emojis vollgepackte Screens anzeigen.



Android sollte einmal Spaß machen und an manchen Stellen merkt man es dem Betriebssystem bis heute an – etwa bei den internen Süßspeisen-Bezeichnungen oder auch bei den Eastereggs. Jede Version hat ihr eigenes Easteregg, das sich sehr einfach über einen mehrfachen Tap auf die Versionsnummer in den Einstellungen aufrufen lässt. Ihren Höhepunkt hatten diese Eastereggs mit dem Flappy Bird-Spiel oder auch dem Katzenspiel, denn heute bestehen sie hauptsächlich aus bunten, interaktiven Darstellungen, aber nicht mehr aus echten Spielen.

Mit dem Rollout von Android 13 Beta 3.3 wurde das Easteregg für Android 13 freigeschaltet. Dieses wird auf dem oben beschriebenen Weg geöffnet und präsentiert sich zuerst als Uhr-Widget, das in voller Größe vor dem Hintergrund dargestellt wird. Jetzt müsst ihr den Uhrzeiger eine Runde drehen, sodass es auf 13:00 Uhr steht (Android 13) und schon erscheinen zahlreiche Kreise und die Uhr zeigt eine große 13.

Richtig spaßig wird es aber erst dann, wenn ihr länger auf einen dieser Kreise tippt. Die Kreise verwandeln sich in Emojis, die in allen Größen und Ausrichtungen dargestellt werden. Das sieht chaotisch aus, aber die Emojis passen zueinander und ergeben stets ein stimmiges Bild. Hier eine kleine Auswahl.









Sieht doch wirklich schick aus. Bleibt abzuwarten, ob mit der stabilen Version noch mehr dazukommt oder es bei den Emojis bleibt. Offenbar spielen diese bei Android 13 eine etwas größere Rolle. Bekannt ist bisher lediglich, dass sich Emojis jetzt unabhängig vom Betriebssystem aktualisieren lassen.

