Android 13: Google veröffentlicht vierte dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – Neuerungen & Downloadlinks

Google legt mit der Android 13 Beta ein hohes Tempo vor und hat jetzt recht überraschend eine weitere Beta veröffentlicht – bereits die vierte Zwischenversion in der dritten Runde. Doch anders als der Rollout vor zwei Wochen bringt das Update auf Android 13 Beta 3.3 eine Reihe von Verbesserungen in Form von Bugfixes mit, die die dringendsten Probleme der Pixel-Nutzer beheben.



Man kann nicht sagen, dass Google es in diesem Jahr ruhig angehen lässt, denn das Android Beta-Programm wurde sehr intensiv genutzt, unter anderem von Android 12L und Android 12 QPR3. Aber auch die Android 13 Beta schreitet schnell voran und erhält jetzt bereits das dritte Update innerhalb von nur einer Woche. Die erste Android 13 Beta 3 brachte leider einige Probleme mit sich, die man mit weiteren Versionen nach und nachb behebt.

Fixed an issue with the Pixel launcher where if the Always show Keyboard option was enabled for the app drawer, then when the user closed the app drawer and opened an app folder on the Home screen, the keyboard was erroneously shown as well.

Fixed an issue where in some cases, such as gesturing to go back, the system UI crashed.

Fixed an issue where devices couldn’t connect to a WiFi network even when the network was available and the signal strength was good.

Fixed an issue with BluetoothManagerService that led to slow performance and cold starts for apps.

Fixed an issue where in some cases after a device was plugged in to charge (for example, overnight), the device would become unresponsive until it was rebooted.

Fixed a kernel issue with lib/list_debug.c that caused a kernel panic for some devices.

Fixed an issue with the Connectivity Thermal Power Manager that caused slow UI rendering, unresponsiveness in apps, and poor battery performance in some cases.

Es sind keine gravierenden Probleme, aber dennoch sehr nervige Dinge, die den Smartphone-Alltag erheblich negativ beeinflussen können – was in einem so weit fortgeschrittenen Beta-Programm eigentlich nicht passieren sollte. Gut, dass man da nochmal so schnell nachlegt und die Nutzung so fehlerfrei wie möglich gestaltet. Nicht ausgeschlossen, dass es noch eine Android 13 Beta 3.4 geben wird, bevor man im Juli mit der Beta 4, die wohl die letzte ist, startet.

[Android Developers Release Notes]