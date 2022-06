Google Assistant: Praktische Funktion wird in Kürze eingestellt – keine ortsbasierten Erinnerungen mehr

Gerade erst hat sich gezeigt, dass der Funktionsumfang des Google Assistant in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist und jetzt räumt man nicht nur bei den Einstellungen, sondern auch den Features auf. In Kürze wird eine Funktion eingestellt, die viele Nutzer sehr praktisch gefunden haben dürften: Erinnerungen basierend auf dem Standort sind schon bald nicht mehr verfügbar.



Der Google Assistant hat sich als smarter Assistent positioniert, der die Nutzer in vielen Lebenslagen im Alltag unterstützen soll – auch als Erinnerungshilfe. Doch genau diese Funktion wird nun stark beschnitten, denn eines der nützlichsten Features wird schon sehr bald eingestellt. Die ortsbasierten Erinnerungen werden ersatzlos gestrichen und können somit nur noch mit anderen Assistenten oder auch Google-Apps verwendet werden.

Soon you’ll no longer be able to set reminders at locations.

Important: The option to create reminders for a certain location is going away soon. You can still create reminders at a certain time and set routines for a location.