Wear OS: Google Assistant sorgt auf Galaxy Watch 4 für Probleme – Akku wird leergesaugt & keine Kopplung

Viele Nutzer der Samsung Galaxy Watch 4 mussten mehrere Monate auf den Start des Google Assistant warten, der immer wieder verschoben wurde und erst vor wenigen Tagen vollständig ausgerollt wurde. Doch jetzt wünschen sich manche Nutzer, dass man doch noch etwas mehr Entwicklungszeit bzw. Testzeit investiert hätte: Der Google Assistant sorgt gleich für zwei große Probleme.



Der Google Assistant ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Smartwatch-Betriebssystem Wear OS 3.x, ließ aber für alle Nutzer der Galaxy Watch 4 lange auf sich warten. Es war seit Herbst die einzige Smartwatch mit dem neuen Betriebssystem und ist es bis heute geblieben – vielleicht wird das sogar noch bis Herbst andauern, eine ganze Generation lang. Mittlerweile ist die Smartwatch dank Google Assistant vollständig, doch dieser sorgt jetzt für das eine oder andere Problem.

Smartwatch verliert Verbindung

Aus bisher nicht bekannten Gründen dürfte der Google Assistant dafür sorgen, dass die Smartwatch vom Smartphone nicht mehr erkannt wird. Zumindest taucht das Problem erst seit dem Rollout des Assistant vermehrt auf. Nutzer bemerken plötzlich, dass beide Geräte nicht mehr miteinander gekoppelt sind und sich auch nicht gegenseitig finden können. Daher ist es die einzige Lösung, die Einrichtung erneut durchzuführen.

Der Nebeneffekt ist allerdings, dass dadurch Fitnessdaten verloren gehen können, manche Einstellungen verschwinden und selbst die Einrichtung von Google Pay oder anderen Plattformen muss erneut durchgeführt werden. Einmalig wird man das überleben, wenn es aber mehrfach auftritt, wird es problematisch.









Tschüss Akku

Glaubt man den Berichten der Nutzer, dann ist der Google Assistant ein echter Akkukiller – und das ganz ohne aktive Nutzung. Die Rede ist von einem Energieverbrauch von 20 Prozent innerhalb von zwei Stunden. Das bedeutet, dass allein der Assistant den Akku in zehn Stunden leersaugen würde, ohne dass die Smartwatch überhaupt verwendet wurde. Das Problem scheint wohl an der ständigen Hey Google-Erkennung zu liegen, denn offenbar ist das Lauschen und Auswerten am Mikrofon sehr belastend.

Damit haben wir auch schon die Lösung des Problems: Einfach das magische Keyword ‚Hey Google‘ deaktivieren und schon sollte die Akkulaufzeit dramatisch ansteigen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache und sollte von Google sehr bald angegangen werden.

—

Beide Probleme lassen sich wohl nur durch ein Update des Google Assistant beheben, das bisher aber noch auf sich warten lässt. Aktuell dürften sich viele Nutzer wünschen, dass sie den Assistant nie bekommen hätten. Ob das ein Samsung- oder Google-Problem ist, lässt sich aufgrund der Konstellation, dass die Galaxy Watch die einzige aktuelle Wear OS-Watch ist, nicht sagen.

» Die Pixel Watch, die es niemals gab: Diese beiden LG-Smartwatches sollten als Google-Produkt erscheinen

» Google kündigt viele neue Pixel-Produkte an: Tut man sich damit wirklich einen Gefallen? (Meinung)

[9to5Google]