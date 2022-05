Google kündigt viele zukünftige Pixel-Produkte an: Tut man sich damit wirklich einen Gefallen? (Meinung)

Google hat vor einigen Tagen das Pixel-Feuerwerk gezündet und zahlreiche neue Produkte angekündigt, die zum Teil erst im Herbst oder gar im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Kein einziges der angekündigten neuen Pixel-Produkte ist sofort verfügbar, sodass durch die lange Wartezeit so manche Vorfreude verpufft. Tut man sich mit diesen sehr weit in der Zukunft gelegenen Ankündigungen einen Gefallen oder erreicht genau das Gegenteil?



Wir hatten erwartet, dass Google während der Keynote der eigenen Entwicklerkonferenz die Pixel Watch, das Pixel 6a und vielleicht die erst kurz zuvor durchgesickerten Kopfhörer Pixel Buds Pro ankündigt. Das hat man auch getan, hat aber gleichzeitig noch mit der Ankündigung des Pixel 7, des Pixel 7 Pro, des Pixel Tablet und auf weite Sicht auch einer AR-Brille nachgelegt. Dieses Produkt-Feuerwerk hat für viel Begeisterung gesorgt – aber wie nachhaltig ist diese? Während bei der Präsentation noch gejubelt wurde, stellt man als Beobachter nach der Extase (ich übertreibe absichtlich) fest, dass das alles erst in langer Zeit erhältlich sein wird.

Ob sich Google damit einen Gefallen tut und es den Jubel auf der Bühne wert ist, hängt stark von den gezeigten Produkten ab. Die Pixel Watch hätte man nach all den Informationen im Vorfeld und den hohen Erwartungen unmöglich verschweigen können. Das Pixel 6a und die Pixel Buds Pro sind die nächst-kommenden Produkte und mussten ebenfalls gezeigt werden. Eine frühere Verfügbarkeit wäre schön gewesen, aber wir kennen die Hintergründe nicht, warum die Produkte noch mehr als zwei Monate nach der Präsentation auf sich warten lassen.

Doch mit der Ankündigung der Pixel 7-Smartphones hat man sich aus meiner Sicht überhaupt keinen Gefallen getan. Man hat diese Strategie schon früher einmal gefahren und wollte die Begeisterung über viele Monate anheizen, aber gleichzeitig schadet man auch den aktuellen Produkten und startet die Kannibalisierung sehr viel früher, als es notwendig wäre.









Mit der Ankündigung der Pixel 7-Smartphones dürfte Google im Hinterkopf vieler Pixel 6-Besitzer dafür gesorgt haben, ihr „neues“ Smartphone plötzlich nicht mehr als ganz so neu zu betrachten. Jeder weiß, dass ein Jahr später der Nachfolger kommt, aber man hat dieses Ich-habe-das-neueste-Smartphone Gefühl ohne Not um ein halbes Jahr verkürzt. Das Pixel 6 weist nach wie vor sehr gute Verkaufszahlen aus, aber mit dem Pixel 7 am Horizont könnte so manch ein potenzieller Käufer jetzt vielleicht doch noch auf die nächste Generation warten.

Noch schlimmer ist es für das Pixel 6a, das noch nicht einmal erhältlich ist und schon jetzt einen Nachfolger an die Seite gestellt bekommt. Zwar spricht man unterschiedliche Zielgruppen an, aber das Pixel 6a gehört nun einmal zur sechsten Generation, die durch die Pixel 7-Erscheinung nicht mehr aktuell ist. Faktisch ändert sich durch Googles Vorankündigung gar nichts, aber Verkaufs-psychologisch macht es einen großen Unterschied – das darf man nicht unterschätzen.

Meiner Meinung nach hätte Google sich die Pixel 7-Ankündigung ersparen sollen. So etwas kann sinnvoll sein, wenn man einen schwachen Vorgänger hat und ein wenig von diesem ablenken will. Aber das Pixel 6 ist stark und sollte wenigstens elf Monate im Fokus stehen, bevor man es dann durch die neueste Generation ablöst. Schon heute wissen wir, dass im Herbst 2023 die Pixel 8-Smartphones erscheinen, aber das sollte man vielleicht nicht vor dem Start der Pixel 7-Smartphones ankündigen 😉