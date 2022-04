Google Chrome: Neuer Journey-Bereich soll in die neue Seitenleiste wandern – Recherche im Browserverlauf

Beim Browser Google Chrome stehen viele neue Funktionen vor der Tür, die sich in den letzten Wochen bereits gezeigt haben und wohl auch untereinander zusammenwachsen sollen. Das gilt auch für die Chrome Journeys und die neue Seitenleiste, die erst vor wenigen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wurde. Die Recherche-Funktion soll schon bald an dieser Stelle Einzug halten.



Vor wenigen Tagen wurde überraschend die neue Chrome-Seitenleiste eingeführt, die bisher nur aus den Kategorien Bookmarks und Leseliste besteht, also zum Teil doppelte Einträge enthält. Aber es sollen auch andere Dinge angeboten werden, sodass die Nutzer diese Leiste möglicherweise dauerhaft geöffnet lassen. Dazu gehört das ebenfalls noch recht junge Chrome Journeys, das wir euch erst kürzlich vorgestellt haben und bereits bei allen Nutzern zur Verfügung stehen sollte.

Journeys ist eine Erweiterung des Verlaufs und soll die Recherche in diesem deutlich vereinfachen. Möglich macht das eine intelligente Zusammenfassung der besuchten Webseiten nach Themen und Suchanfragen. Vermutlich findet das bisher nicht ganz so viel Anklang, sodass man es bald zusätzlich in der Seitenleiste anbieten möchte. Meiner Meinung nach würde es eher in die automatischen Vorschläge der Adressleiste passen, aber vielleicht kommt auch das bald noch.

