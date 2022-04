Chrome OS Flex: Auf diesen Geräten könnt ihr Googles neues Betriebssystem installieren (Computer & Mac)

Vor wenigen Wochen hat Google das neue Betriebssystem Chrome OS Flex angekündigt, das als Ableger von Chrome OS älteren Computern und Macs neues Leben einhauchen soll. Wir haben euch bereits gezeigt, was bei der nicht empfohlenen Nutzung von Chrome OS Flex auf einem Chromebook passiert und heute blicken wir in die konzipierte Richtung: Auf diesen Geräten kann Chrome OS Flex schon sehr bald eingesetzt werden.



Chrome OS Flex setzt die von Chrome OS begonnene Mission fort, Geräte mit möglichst geringen technischen Anforderungen zu nutzen und zu (vergleichsweise) neuen Höchstleistungen zu treiben. Durch dieses Konzept können Chromebooks sehr günstig verkauft werden, aber Google will nun auch in einem langfristig vielleicht noch lukrativeren Bereich wachsen: Ausgediente Computer, die nicht mehr über ganz zeitgemäße Hardware verfügen, sollen sich mit Chrome OS Flex in Chromebooks verwandeln lassen.

Allerdings ist das wohl nicht ganz so trivial, wie sich das in Zukunft für den Nutzer darstellt: Stick rein, booten, fertig. Im Hintergrund sind dafür viele Vorarbeiten notwendig, sodass die Liste der unterstützen Geräte endlich ist und die Funktionsfähigkeit nicht auf jedem Computer oder Mac garantiert werden kann. Google pflegt schon heute lange Listen von Computern, auf denen Chrome OS Flex schon jetzt oder erst in Zukunft eingesetzt werden kann.

Man listet die einzelnen Modelle nach Hersteller sortiert auf und teilt diese in drei Kategorien ein:

Verified to work —Models are expected to work with Chrome OS Flex.

—Models are expected to work with Chrome OS Flex. Minor issues expected —Models are likely to support at least basic functionality, but are still being worked on by our team. You might run into minor issues.

—Models are likely to support at least basic functionality, but are still being worked on by our team. You might run into minor issues. Major issues expected—Models are known to have major issues, such as boot issues, and are not currently recommended for use with Chrome OS Flex. Future releases will improve support for these models.









Google verspricht, dass am Ende der Preview-Phase alle Geräte auf den langen Listen einen grünen Haken haben werden und somit Chrome OS Flex sicher und ohne erwartbare Probleme verwendet werden kann. Bis es soweit ist, gibt es noch Geräte mit kleineren Problemen sowie diese, bei denen man nach aktuellem Stand dringend von der Installation abrät. Sicherlich kann es immer mal unvorhergesehene Probleme geben, aber man wird diese neuen Ambitionen hoffentlich dauerhaft hochhalten und an diesen arbeiten können.

Ihr findet die List aller Geräte auf dieser Google Support-Seite. Besonders bei Acer, Dell, HP und Lenovo gibt es sehr lange Listen. Natürlich ist auch Apple mit einigen Macs dabei und auch Konkurrent Microsoft hilft man auf den Surface-Geräten gerne mit einem moderneren Betriebssystem weiter. Was Googles Garantie alles umfasst, und was es nicht enthält (beispielsweise Bluetooth), könnt ihr auf dieser Support-Seite nachlesen.

Selbstverständlich verfolgt Google mit diesem Programm eigene Interessen, aber dennoch ist es eine gute Sache, dass man auf diese Weise einiges an Elektroschrott verhindern will.