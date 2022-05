Android 13: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick – schnelles Hands-on mit der ersten Beta-Version (Video)

Google hat am Dienstag die erste Android 13 Beta veröffentlicht, die einen ganzen Schwung neuer Funktionen für die Pixel-Smartphones im Gepäck hatte, die wir euch bereits in einem separaten Artikel vorgestellt haben. Doch ein Bild sagt mehr als Tausend Worte und ein Video sagt mehr als Tausend Bilder, sodass es jetzt noch ein Hands-on Video gibt. Die wichtigsten Neuerungen in Android 13 in einem schnellen Video-Überblick.



Die erste Android 13 Beta ist da und bringt nach den ersten beiden Developer Previews noch einen weiteren Schwung an Verbesserungen mit, wobei die meisten auch an der Oberfläche sichtbar sind. So gibt es etwa eine neue Suchleiste im Pixel Launcher, eine größere Farbauswahl für den Homescreen-Hintergrund oder auch die Möglichkeit, die in der Zwischenablage gespeicherten Textinhalte direkt und ohne zusätzliche App zu bearbeiten.

Eine vollständige Übersicht findet ihr in diesem Artikel, inklusiver aller Screenshots. Interessant ist aber auch, wie sich diese Verbesserungen im Alltag zeigen. So sehen wir erstmals die Schlangenlinien im Benachrichtigungen-Medienplayer im Einsatz. Diese werden für den bereits abgespielten Teil verwendet und trennen die beiden Bereiche noch etwas deutlicher als zuvor ab. Ist eher eine nette Spielerei, öffnet aber den Weg für weitere Informationen und vielleicht auch einer weiteren Verkleinerung des Buttons auf diesem Fortschrittsbalken.

Außerdem ist Googles „Bitte nicht stören“-Schaukel wieder auf der anderen Seite. Nachdem dieser Modus kürzlich in „Priority Mode“ umbenannt wurde, heißt es jetzt wieder „do not disturb“. Läuft derzeit noch auf das Gleiche hinaus, kann aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Gut möglich, dass da einige Funktionen zurückgezogen wurden und der Modus daher noch einmal umbenannt wurde.









Die Zeitstempel des Videos:

00:55 – Media player playback progress bar tweaks

1:46 – Screenshot-like clipboard notifications

2:14 – Control smart home devices while your phone is locked

2:38 – Pixel Launcher search reverts to old Google app search

3:30 – Increased Material You color options

4:42 – Minor UI tweaks and tuning

5:00 – Google Calendar now displays the correct date

5:16 – More signs of Face Unlock

5:48 – Priority mode reverted to „Do Not Disturb“

6:15 – New Android „T“ system notification logo

6:37 – Security & Privacy Quick tile disabled

7:11 – Haptic feedback returns in Silent mode

Die zweite Beta wird für nächsten Monat erwartet und es ist gut möglich, dass man rund um die Google I/O noch weitere Features vorab vorstellt oder diese serverseitig freischaltet.

