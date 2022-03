Google Pay: Mobiles Bezahlen mit Pixel-Smartphones – Probleme mit März-Update sollen jetzt behoben sein

Die von Google regelmäßig veröffentlichten Android-Updates sollen die Smartphones eigentlich verbessern und Sicherheitslücken schließen, doch in letzter Zeit kommt es vor allem auf den Pixel-Smartphones immer wieder zu unerwarteten Problemen. In den letzten Tagen konnten viele Pixel-Nutzer Google Pay nicht verwenden. Das wurde nun von Google bestätigt und soll in Kürze behoben sein.



Es könnte für manche Pixel-Nutzer eine unangenehme Überraschung gewesen sein, dass sich das Smartphone plötzlich nicht mehr zum mobilen Bezahlen mit Google Pay motivieren ließ. Das März-Update hat dafür gesorgt, dass eine nicht bekannte Zahl von Smartphones den SafetyNet-Check plötzlich nicht mehr bestanden haben und sich infolgedessen Google Pay nicht mehr nutzen ließ. Wir hatten über das Problem berichtet und offenbar war der Kreis der Betroffenen gar nicht so klein.

We are aware that some Pixel users had been experiencing an issue where they were unable to make contactless payments using Google Pay following a recent update. This issue has now been fixed and all users should be able to continue using Google Pay to tap and pay wherever contactless payments are accepted.