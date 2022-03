Google Messages: Großes Update wird ausgerollt – Google Fotos-Integration, iMessage-Reaktionen & mehr

Nutzer von Google Messages konnten in den letzten Wochen bereits die eine oder andere neue Funktion in ihrem Messenger entdecken und jetzt wurden diese offiziell angekündigt und im Laufe der nächsten Tage ausgerollt. Die immer wieder aufgetauchte Google Fotos-Integration greift ab sofort optional für Videos, es gibt mit den Reactions eine verbesserte Verknüpfung mit Apples iMessage und einige weitere Neuerungen.



Google Messages dürfte für viele Nutzer nicht unbedingt die erste Wahl sein und wohl hauptsächlich zum Empfang von SMS- und MMS-Nachrichten zum Einsatz kommen, aber unter anderem dafür wurde es von Google auch konzipiert – Plus dem eigenen Standard RCS, der in den letzten Jahren sehr stark von Google vorangetrieben wurde. Jetzt wurde ein Schwung neuer Features für den Messenger angekündigt.

iMessages Reaktionen

Die von iMessage-Nutzer durchgeführten Reaktionen auf einzelne Nachrichten sind bei Google Messages seit jeher als eigenständige Nachrichten angekommen, was sehr lästig sein konnte. Jetzt hat man sich dem angenommen und wird diese Reaktionen automatisch mit den Mini-Icons neben der jeweiligen Nachricht darstellen. Getestet wurde das schon seit langer Zeit und nun ist es endlich soweit. Man könnte es als Schritt in Richtung iMessage betrachten und umgekehrt fordert Google von Apple seit langer Zeit die RCS-Unterstützung. Um dem Nachdruck zu verleihen, stellt man Apple erneut als Messaging-Bremser dar:

Today, the RCS standard lets people with Android devices share beautiful, high-quality photos and videos with one another. But unfortunately, without RCS, they look blurry when you share them with your iPhone friends.

But these new updates can only do so much. We encourage Apple to join the rest of the mobile industry and adopt RCS so that we can make messaging better and more secure, no matter what device you choose.