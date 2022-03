Google Kontakte: Neue Navigationsleiste wird ausgerollt – Abschied vom Hamburger-Menü (Screenshots)

Die Kontaktverwaltung Google Kontakte gehört zu den Apps und Plattformen, die eher im Hintergrund agieren, aber dennoch sehr wichtig sind und dementsprechend zuverlässig sein sollten. Jetzt steht ein Update für die Android-App vor der Tür, das eine neue Navigation im Gepäck hat und sich wohl endgültig vom Hamburger-Menü verabschiedet. Stattdessen gibt es eine neue Navigationsleiste am unteren Rand.



Google Kontakte ist eine recht einfache Kontaktverwaltung, die sowohl im Web als auch per Android-App nutzbar ist und eine eher schlichte Oberfläche bietet. Als Nutzer muss man sich nun allerdings an eine neue Navigation gewöhnen, denn das seit jeher vorhandene Hamburger-Menü wurde aus der App entfernt und durch eine Navigationsleiste am unteren Rand ersetzt. Die neue Leiste weist derzeit nur zwei Bereiche auf, nämlich die Kontaktliste selbst sowie einen Button „Fix & Manage“ mit allen Zusatzfunktionen.

Auf obigem rechten Screenshot seht ihr die neue Variante. Erinnert auf den ersten Blick sehr stark an Google Fotos, bei dem eine ganze Reihe Zusatzfunktionen ebenfalls in einer solchen Button-Hölle gelandet sind. Interessanterweise finden sich dort mehr Einträge als zuvor beim Hamburger-Menü, sodass es mit einem größeren Umbau vergleichbar ist. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht unbedingt übersichtlich aussieht, scheint es die bessere Lösung zu sein.

Dass das Hamburger-Menü bald in Google Messages und Google Fotos ein Comeback feiert, will allerdings nicht so ganz dazu passen.

