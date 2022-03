Google Fotos: Integration von Google Lens bringt viele neue Funktionen zur Texterkennung (Screenshots)

Mit Google Fotos erhalten die Nutzer nicht nur einen Cloudspeicher, sondern auch eine starke Bilderkennung, die sowohl Objekte als auch Gesichter und Texte auf den Bildern identifizieren kann. Jetzt wird eine neue schwebende Menüleiste getestet, die eine sofortige und direkte Interaktion mit dem abgebildeten Text ermöglicht. Endlich ein Ausbau der OCR-Funktionalität von Google Fotos.



Google Fotos ist bekannt dafür, dass es Inhalte auf Bildern erkennen und diese entsprechend einsortieren kann. Die bekannteste Kategorie ist die Gesichtserkennung, aber auch die Objekterkennung für die Suchfunktion dürfte sehr häufig verwendet werden. Weniger bekannt ist die Erkennung von Text, die hauptsächlich zu einer entsprechenden Einstufung führt. In diesen Tagen taucht bei vielen Nutzern eine „Chipleiste“ auf, bisher vor allem von den automatischen Bildkorrekturen bekannt ist. Statt Bildvorschläge gibt es Textfunktionen.

Je nach Textmenge und vielleicht auch dem Level des Testlaufs gibt es unterschiedlich viele Buttons mit verschiedenen Funktionen: Der Text lässt sich in die Zwischenablage kopieren, vorlesen, einzeln ausschneiden oder auch an Google Lens weiterleiten. Das funktioniert in der Tat sehr gut und kann auch aus Google Fotos eine Alternative für die Texterfassung sein, die man schnell zur Hand hat. Das dürfte vor allem durch die Integration von Lens zu Fotos umgesetzt werden.

