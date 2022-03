Android 12 & Material You: Google bringt neues Design in den Chrome-Browser 100 für Android (Screenshots)

Rund um den Start von Android 12 wurde das Material You-Design eingeführt, dessen wichtigste Elemente in vielen Apps zu finden sind und mit dem nächsten Release wohl auch im Chrome-Browser ankommen sollen. In der aktuellen Chrome 100 Beta für Android zeigt sich die farbliche Anpassung an das Hintergrundbild.



Der Chrome-Browser steht kurz vor dem Sprung auf die Version 100, ein echter Meilenstein, der auf allen Plattformen mit vielen Neuerungen zelebriert werden wird. Auf dem Smartphone wird dazu offenbar die Umsetzung des Material You-Designs sein, das sich in der Chrome 100 Beta bei den ersten Nutzern zeigt und vor allem Bereich des Hauptmenüs sowie in den Vollbild-Dialogen zu sehen ist. Dabei geht es aber nicht um neue Elemente oder Formen, sondern nur um die farbliche Anpassung an das Hintergrundbild.

Es ist das bekannte Konzept von Material You, dass die Farbgebung der Oberflächen und Elemente an das Hintergrundbild angepasst werden. Das Betriebssystem wählt diese Farben aus und sorgt dafür, dass diese im Zusammenspiel mit den Apps verwendet werden. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, dass das auch in Chrome umgesetzt wird und dort in der Hauptleiste, im Menü sowie in den diversen Dialogen und Vollbild-Einstellungen verwendet wird.

Derzeit ist es nur in der Beta sichtbar und auch nur mit etwas Glück durch eine serverseitige Aktivierung. Außerdem müsst ihr Android 12 oder Android 12L nutzen. Mit dem finalen Rollout in einigen Wochen sollte es sich bei allen Nutzern zeigen.

