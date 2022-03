Google Chrome Meilenstein: Ist laut Apples Speedtest 7 Prozent schneller als Safari – 43 Prozent in 1,5 Jahren

Googles Browser Chrome ist der mit Abstand meistgenutzte Browser und hat vor allem in den ersten Jahren viele Grenzen in puncto Geschwindigkeit, Akkuverbrauch und der allgemeinen Performance verschoben. Natürlich hat auch die Konkurrenz nicht geschlafen und nun konnte Google einen neuen Meilenstein verkünden, den man ausgerechnet auf Apples Plattform erreicht: Google Chrome ist erstmals seit langer Zeit schneller als Safari.



Google hat sich in den letzten Jahren immer wieder ein Wettrennen mit Microsoft um den schnellsten Browser, besten Browser, Akku-sparendsten Browser und in vielen weiteren Rankings geliefert – mit mehrfach wechselnden Gewinnern. Der Wettbewerb mit Safari hingegen stand weniger im Fokus, doch nun konnte Google einen „Speed Meilenstein“ verkünden, wie man es selbst nennt: Ausgerechnet in Apples eigenem Benchmark hat man eine Rekordmarke erreichen können.

Als erstem Browser ist es Google Chrome unter Mac OS gelungen, die Marke von 300 Punkten in Apples Speedometer-Benchmark zu knacken. Apples Safari-Browser selbst kommt „nur“ auf 277 Punkte und liegt damit etwa sieben Prozent hinter Chrome. Erreicht hat man das nach eigenen Angaben durch viele kleine Schritte und zahlreiche Stellschrauben, die in Summe diesen Sprung ermöglicht haben. Von den Erfahrungen profitieren indirekt natürlich auch die anderen Plattformen wie Windows, Android und Chrome OS.

Bei der Grafik-Performance will Google Chrome nach eigenen Angaben 15 Prozent schneller sein als Safari und innerhalb von nur 17 Monaten soll der Geschwindigkeitszuwachs gesamt bei über 43 Prozent liegen.

