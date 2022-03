Google Chrome OS: Automatische Updates lassen sich bald stoppen – neue Funktion für Chromebooks kommt

Googles Betriebssystem Chrome OS ist so einfach wie möglich gehalten und verfügt über ein automatisches Update, das im Hintergrund stets die neueste Version herunterlädt und installiert – ohne Wissen des Nutzers. Tatsächlich war es bisher nicht möglich, diese Updates zu unterbinden, aber das soll sich in Kürze ändern. Ein neues Flag deutet auf einen manuell möglichen Stopp der automatischen Updates hin.



Automatische Aktualisierungen sind eine tolle Sache, zumindest für die Masse der Nutzer. Android-Apps aktualisieren sich normalerweise im Hintergrund, Android lädt Updates im Hintergrund herunter und auch bei Windows sowie den Apple-Plattformen ist das der Fall. Bei all diesen Plattformen lassen sich die automatischen Updates dauerhaft oder zumindest temporär deaktivieren, doch bei Chrome OS war das bisher nicht der Fall. Aber das wird sich bald ändern.

Es ist ein neues Flag aufgetaucht, das zwar noch nicht genutzt werden kann, aber dessen Einführung bereits vorbereitet wird. Mit diesem sollen sich die automatischen Updates unterbinden lassen:

Allow Consumer Auto Update Toggle Allow enabling the consumer auto update toggle in settings #consumer-auto-update-toggle-allowed

Sollten sich Nutzer dafür entscheiden, wird es eine neue Einstellungsmöglichkeit geben, mit der die Updates final deaktiviert werden (siehe unten eingebundener Screenshot). Wird der Schalter umgelegt, kommt noch eine Warnmeldung, die vor den möglichen Sicherheitsgefahren warnen.

Turn off automatic updates?

Your device may no longer work properly, and you may experience security and performance issues.