Google Assistant: Google Now-Nachfolger wird schon bald eingestellt – Snapshot-Bereich soll verschwinden

Der Google Assistant wurde vom Unternehmen beim Start vor einigen Jahren als smartes Helferlein und digitaler Assistent beworben, der viele Aufgaben übernehmen und an einige Dinge erinnern kann. Letztes wird nun leider ein wenig beschnitten, denn das vielen Nutzern vermutlich gar nicht bekannte Snapshot-Feature wird eingestellt. Es ist das endgültige Aus eines Google Now-Nachfolgers.



Als wenn ich es wieder gewusst hätte: Erst vor wenigen Tagen habe ich über die Vorzüge von Google Now und dessen mangelnden Nachfolger geschrieben und nun zieht Google einem potenziellen Nachfolger-Kandidaten den Stecker. Der Bereich „Google Snapshot“ des Google Assistant wird in Kürze eingestellt. Dabei handelt es sich um einen Bereich, in dem der Assistent über Umstände wie das Wetter oder anstehende Termine informiert hat. Eine Art Briefing für den Tag oder bevorstehende Stunden.

Jetzt informiert man die Nutzer sowohl per E-Mail als auch Benachrichtigung innerhalb der App über das bevorstehende Aus. Ein Datum wird nicht genannt, aber die Rede ist von „bald“. Zusätzlich heißt es aber auch, dass man die Informationen nach der Einstellung von Snapshot an anderer Stelle und in „anderen Assistant-Produkten“ finden wird. Ob das bedeutet, dass man den Assistenten danach fragen kann oder schon das nächste Produkt vor der Tür steht, ist noch nicht bekannt.

Was Snapshot alles konnte bzw. immer noch kann, findet ihr im Support-Dokument.

[9to5Google]