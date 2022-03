Pixel Launcher: Google bringt neues Akku-Widget auf die Pixel-Smartphones – Wear OS wird nicht unterstützt

Im Rahmen des am Montag ausgerollten Pixel Feature Drop hat Google ein neues Widget in den Pixel Launcher gebracht, das über den Akku-Stand der verbundenen Bluetooth-Geräte informiert. Mittlerweile sollte es bei allen Nutzern angekommen sein und so manch einer wird sich gewundert haben, dass ein häufig vorhandenes Accessoire nicht aufgelistet wird: Wear OS-Smartwatches werden derzeit nicht unterstützt.



Wer smarte Gadgets wie kabellose Kopfhörer oder eine Smartwatch verwendet, sollte immer deren Akkustand im Blick haben – zusätzlich zum Smartphone. Um das zu erleichtern, hat Google mit dem jüngsten Pixel Feature Drop das neue Akku-Widget eingeführt, das alle bekannten Akku-Stände auflistet. Dabei geht es um jedes einzelne Element, das Rückmeldungen liefert. Im Fall der Pixel Buds also die Schale sowie separat die beiden Ohrstöpsel. Dann noch das Smartphone selbst und schon sind es vier Einträge.

Wear OS wird nicht unterstützt

Das Widget steht derzeit nur unter Android 12L zur Verfügung und kann natürlich nur die Akku-Stände von Geräten anzeigen, die eine entsprechende Rückmeldung an das Smartphone senden. Das gilt derzeit nur für Bluetooth-Geräte, wobei vor allem kabellose Kopfhörer zu nennen wären. Es können aber auch andere Geräte sein, in einem Fall sogar ein Akku-Drucker. Google hat allerdings mal wieder eine fragwürdige Lücke gelassen, denn Wear OS-Smartwatches sind an dieser Stelle nicht aufgeführt. Diese senden ihren Akkustand nicht per Bluetooth an das Smartphone.

Vermutlich wird sich das mit Wear OS 3 ändern, aber erst einmal ist es wieder ein Ärgernis, das man leicht hätte vermeiden können.

» Android: Google rollt Dutzende Verbesserungen und Bugfixes für die Pixel-Smartphones aus – das ist dabei

» Pixel Feature Drop: Google informiert Pixel-Nutzer über die wichtigsten Verbesserungen (Screenshots)

[9to5Google]