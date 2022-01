Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Januar-Update kommt in wenigen Tagen – soll endlich alle groben Probleme lösen

Viele Nutzer der Pixel 6-Smartphones warten seit längerer Zeit auf das nächste Android-Update, wobei Google bisher noch gar nicht mit dem Rollout des jüngsten Januar-Patch begonnen hat. Doch die Wartezeit dürfte sehr bald vorüber sein, denn nun hat eine recht zuverlässige Quelle verlauten lassen, wann mit dem Januar-Update gerechnet werden darf, das viele Probleme beheben soll.



Die Update-Problematik rund um die Pixel 6-Smartphones wurde hier im Blog schon zur Genüge thematisiert und ist leider noch immer nicht beendet. Das Januar-Update hat Google von Beginn an erst für „Ende des Monats“ in Aussicht gestellt und das Dezember-Update wurde bekanntlich ebenfalls mit Verspätung ausgeliefert, dann sehr schnell gestoppt und später sogar vollständig zurückgezogen. Seitdem teilen sich die Pixel 6-Nutzer in drei Gruppen: Auf Dezember-Patch ohne Probleme, auf Dezember-Patch mit Problemen und auf November-Patch ohne gröbere Stolpersteine.

Glaubt man den Angaben des kanadischen Netzbetreibers Fido, dann wird das Januar-Update für die Pixel 6-Smartphones am 17. Januar ausgerollt – also kommenden Montag. Allerdings sprach Google schon vor einigen Tage von einem möglicherweise langsamen Rollout, sodass es zwar am Montag beginnen könnte, aber erst mit dem zuvor beschriebenen „Ende des Monats“ beendet sein könnte. Wir halten euch hier im Blog natürlich weiter auf dem Laufenden.

Im Fall einiger Pixel 6-Nutzer gab es wohl selten ein Update, das heißer erwartet wurde. Hoffen wir, dass es sich lohnen wird und nicht wieder neue Baustellen aufreißt. Zumindest keine groben.

