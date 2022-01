Android 13: Neue Navigation ohne Google Assistant-Button kommt – kein versehentliches Auslösen mehr

Schon bald wird Google die erste Android 13 Vorabversion veröffentlichen, die einen ganzen Schwung an Neuerungen mitbringen dürfte, auf die wir in den letzten Tagen bereits einen ersten Blick werfen konnten. Jetzt verrät ein neuer Leak, dass sogar noch an der klassischen Button-Navigation geschraubt wird, mit der sich der Google Assistant versehentlich auslösen könnte.



Android unterstützt nun schon seit mehreren Jahren die Gesten-Navigation, doch so mancher Nutzer dürfte weiterhin die eingeblendeten Buttons verwenden, die sich über die Einstellungen mit zwei oder drei Schaltflächen aktivieren lassen. Ist das der Fall, lässt sich standardmäßig über ein längeres Drücken des Home-Buttons der Google Assistant aufrufen. Das ist vermutlich vielen Nutzern auch daher bekannt, weil sie diesen versehentlich ausgelöst haben.

Mit Android 13 bringt man eine neue Option in die Navigations-Einstellungen, mit der sich das verhindern lässt. Zwar lässt sich nicht die Dauer des Drucks anpassen oder eine andere Funktion wählen, aber dafür die gesamte Reaktion deaktivieren. Einfach den Schieberegler umlegen und schon wird der Google Assistant nicht mehr auf diesem Weg ausgelöst. Das könnte für manche Nutzer sehr praktisch sein, denen das immer wieder mal versehentlich passiert oder die den Assistant einfach gar nicht nutzen möchten.

[AndroidPolice]

