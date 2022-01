Pixel 6 Aktion: Einige Nutzer warten noch immer auf ihre Gratis Bose-Kopfhörer – eine holprige Vorbestelleraktion

Nutzer der Pixel 6-Smartphones mussten in den ersten Wochen mit ihrem neuen Gerät aufgrund stark verzögerter Updates starke Nerven beweisen, aber auch an anderer Stelle scheint es Probleme zu geben: Recht viele Nutzer berichten, dass sie ihre versprochene Prämie für die Vorbestellung des Smartphones noch nicht erhalten haben. Auch in Deutschland warten viele noch auf ihre Gratis Bose-Kopfhörer.



Es ist mittlerweile üblich, dass die Smartphone-Hersteller die Vorbesteller ihrer Flaggschiffe mit einer Prämie belohnen, die häufig aus einem passenden Zubehör für das Gerät besteht – derzeit vor allem Kopfhörer. Doch Google hat nicht etwa die Pixel Buds oder Pixel Buds A draufgelegt, sondern mit Bose-Kopfhörern Gadgets spendiert, die je nach Preigestaltung doppelt so viel wert sind. In Kombination mit den überraschend günstigen Smartphones war das eine unschlagbare Aktion.

Kein Wunder, dass die Smartphones in den ersten Tagen schwer zu haben waren und Google schon nach einiger Zeit verkünden musste, die Prämie auszutauschen. Das war ärgerlich, aber aufgrund des höheren Sachwerts und eines zusätzlichen Google Store-Gutscheins dürfte sich wohl kaum jemand beschwert haben. Statt der Bose Noise Cancelling Headphones 700 im Wert von knapp 400 Euro gab es als Ersatz die Bose QuietComfort 45 im Wert von knapp 350 Euro sowie einen 75 Euro Google Store-Gutschein. Alles gut.

Doch nun berichten immer mehr Nutzer davon, dass der Zeitraum zur versprochenen Lieferung der Prämie abgelaufen ist und sie weder die Kopfhörer noch eine Meldung von Google erhalten haben. Keine Versandbestätigung, keine Information über eine Verzögerung oder sonst etwas. Gefühlt wurden sie also vergessen. Das ist sehr wahrscheinlich nicht der Fall, aber auch hier scheint es schon wieder ein Problem mit der Zuverlässigkeit und Kommunikation zu geben.









Bei Reddit gibt es einen mittlerweile sehr langen Thread, in dem viele Nutzer aus Deutschland berichten, dass sie die Kopfhörer nicht erhalten haben. Auch aus anderen europäischen Ländern wird dies gemeldet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Nutzer, die die Kopfhörer zum Teil schon seit Weihnachten haben oder zumindest kürzlich eine Versandbestätigung erhielten. Zwar sind sie noch immer nicht auf dem Weg, aber wenn sie erst einmal in die Logistik übertragen wurden, werden sie schon ankommen. Ich habe es nicht gezählt, aber gefühlt ist es 50/50 dass die Kopfhörer da sind.

Oben seht ihr nochmal die Regeln aus der Aktion: Smartphones im Aktions-Zeitraum vorbestellen, dann mindestens 14 und maximal 45 Tage warten, um den Antrag zu stellen. Jetzt nochmal bis zu 60 Tage nach Genehmigung des Antrags gedulden. Erst wenn diese Frist abgelaufen ist, darf man sich beschweren. Es ist wohlgemerkt von „Tagen“ nicht von „Arbeitstagen“ die Rede, was gerade in der Zeit der vielen Feiertage ein wichtiger Unterschied sein kann.

Es sind die gleichen Probleme wie im vergangenen Jahr beim Pixel 5 und den Bose-Kopfhörern. Auch damals mussten die Nutzer bis zu drei oder vier Monate warten. Auch damals hatte Google die gesamte Aktion an ein anderes Unternehmen ausgelagert (Opia Limited), sodass es mal wieder keinen eindeutigen Ansprechpartner gibt. Ärgerlich. Aber ich habe das im vergangenen Jahr sehr genau verfolgt, also lasst euch gesagt sein: Irgendwann kamen sie an. Ich hatte damals mit Dutzenden Nutzern Kontakt und nach einiger Zeit war mir niemand mehr bekannt, der die Kopfhörer nicht erhalten hätte. Zwar weit über der versprochenen Wartezeit hinaus, aber besser so als gar nicht…

