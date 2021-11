Pixel 6 Aktion: Google hat keine Bose Headphones 700 mehr – Vorbesteller erhalten nun alternative LE-Prämie

Google hat die Pixel 6-Smartphones mit einer starken Aktion auf den Markt gebracht, von der alle Vorbesteller profitieren sollten. Doch auch in diesem Jahr hat man offenbar den Ansturm unterschätzt und muss nun den ersten Vorbestellern mitteilen, dass sie die versprochenen Gratis Bose Headphones 700 NICHT erhalten werden. Das ist ärgerlich, aber Google bietet Ersatz und legt sogar noch einen Google Store-Gutschein drauf.



Der Ansturm auf die Pixel 6-Smartphones war in den ersten Stunden nach der Präsentation wie erwartet riesig. Die Smartphones wussten schon im Vorfeld zu begeistern, jeder Leak hat den Hype weiter befeuert und gefühlt wollte jeder Smartphone-Interessierte sich eines der neuen Geräte zulegen. Vermutlich hätte es gar keine Vorbesteller-Aktion gebraucht, aber dennoch hat Google allen Interessierten ein starkes Angebot gemacht.

Wer das Pixel-Smartphone im Vorbesteller-Zeitraum im Google Store oder bei einem der teilnehmenden Händler bestellt hat, dem wurden Gratis Bose Noise Cancelling Headphones 700 versprochen (Hier alle Infos). Viele unserer Leser haben hoffentlich die Chance genutzt und sich die Aktion auch nach Ablauf der Sperrfrist gesichert. Solltet ihr das bisher nicht getan haben, dürftet ihr nach derzeitiger Sicht eher weniger Chancen auf die Kopfhörer haben. Denn Google hat die Popularität mal wieder unterschätzt.

Nun hat sich ein Leser bei Stadt-Bremerhaven gemeldet und einen Screenshot geteilt, den wir euch nicht vorenthalten wollen. In der Meldung heißt es, dass man stattdessen andere Bose-Kopfhörer sowie einen Google Store-Gutschein im Wert von 75 Euro verspricht. Glaubt man den Angaben in der Meldung, dann ist das neue Goodie sogar noch mehr wert als der vorherige. Ihr erhaltet aus UVP-Sicht Prämien im Wert von 424,95 Euro.









Aufgrund der hohen Popularität sind die Bose Noise Cancelling Headphones 700 (im Wert von 399,95 Euro) derzeit nicht erhältlich. Ihre Prämie wird jedoch durch ein unglaubliches Limited-Edition-Bundle ersetzt, das ein Paar der neueste Bose QuietComfort 45-Kopfhörer in Schwarz (im Wert von 349,95 Euro) und einen Google Store-Gutschein im Wert von 75 Euro enthält! Insgesamt ein Geschenkwert von 424,95 Euro! Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und sind uns sicher, dass Sie Ihre neu Prämie trotzdem lieben werden.

Auf dem Papier ist das ein sehr guter Ersatz, von dem man aus finanzieller Sicht sogar profitiert. Es ist zwar nicht das versprochene Produkt, aber Google hat sich im Kleingedruckten der Aktion natürlich abgesichert, dass die Aktion nur so lange läuft wie der Vorrat reicht bzw. dass es durch ein Ersatzprodukt ausgetauscht werden kann. Zwar spricht man von “derzeit nicht verfügbar”, aber als Nutzer hat man offenbar keine Wahl. Sprich, auch wer länger warten möchte, wird die versprochenen Kopfhörer wohl nicht bekommen können.

Was man als “unglaubliches Limited-Edition-Bundle” bezeichnet (Marketing-Spruch at its best) ist natürlich nur eine Kombination aus den frei erhältlichen Kopfhörern und dem Google Store-Gutschein. Was daran so speziell und unglaublich sein soll, wird sich zeigen müssen.

Was haltet ihr von dieser Ersatz-Aktion? Seid ihr damit auch zufrieden oder hätte Google besser planen müssen? Soo überraschend war der große Erfolg in den ersten zehn Tagen nach der Präsentation ja nun wirklich nicht…

