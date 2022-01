Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Das Januar-Update ist endlich da! Google rollt überraschend Problemlöser-Update aus

Zum Ende der Woche hält Google noch eine Überraschung bereit, mit der wir eigentlich nicht gerechnet hätten: Mit knapp zehn Tagen „Verspätung“ hat Google nun mit dem Rollout des Januar-Update für die Pixel 6-Smartphones begonnen. Es soll viele Probleme behoben und wurde nicht ohne Grund von vielen Nutzern heiß erwartet. Das ist durchaus eine mutige Entscheidung.



Gerade erst hatten wir berichtet, dass Google das Januar-Update nächsten Montag ausrollen wird, da schafft man schon Fakten – und das gleich drei Tage vorher. Vor wenigen Minuten hat Google mit dem Rollout des Januar-Update begonnen, das am Dienstag letzter Woche für alle anderen aktuellen Pixel-Smartphones veröffentlicht wurde und mehrere Dutzend Bugfixes und Verbesserungen im Gepäck hatte. Ursprünglich wurde die Pixel 6-Version für Ende Januar in Aussicht gestellt.

Mutiger Schritt von Google

Hoffen wir einfach, dass sich die groben Probleme mit diesem Update nun endlich erledigt haben. Es bleibt einige Tage abzuwarten, ob und was die Masse der Nutzer über das Update berichten. Es ist durchaus ein mutiger Schritt von Google, das Update an einem Freitag-Abend (bzw. in den USA Freitag-Nachmittag) auszurollen. Normalerweise tut man so etwas in der ersten Wochenhälfte, um auf eventuelle Probleme mit voller Aufmerksamkeit reagieren zu können. Offenbar ist man davon überzeugt, diesmal genügend Tests durchgeführt zu haben.

Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich das Update auf die Smartphones auswirkt und ob man mit diesem endlich die Pixel 6-Smartphones „rettet“. Hoffen wir das beste und auch darauf, dass es ab Februar besser läuft. Hier noch die Auflistung der Bugfixes und Probleme, die mit diesem Update abseits des Januar-Updates für alle Smartphones behoben werden.









Das wird mit dem Update gefixt:

Framework Fix for issue causing screen to unlock after missed call when no screen lock is set. Network & Telephony General fixes & improvements for network

Fix for issue preventing emergency calls in certain conditions while some third-party apps are installed. Power Fix for issue preventing Pixel Stand setup to start after updating apps in certain conditions. System Fix for issue causing incorrect data usage accounting in Network menu on some networks. User Interface Fix for issue causing a black frame to appear when dismissing the Assistant overlay on the lock screen

Fix for issue causing memory leak in system UI under certain conditions.

Fix for issue causing navigation bar to be hidden when switching device orientation in certain conditions.

Fix for issue causing PIP window to render incorrectly for certain apps. Wi-Fi Fix for issue causing Wi-Fi network to drop connection in certain conditions.

