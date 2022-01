Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google lässt Nutzer weiter warten – noch immer kein Update und kein Android 12L Beta

Es ist schon wieder passiert: Google hat ein Android-Update veröffentlicht, diesmal in Form von Android 12L und es dürfen sich alle Pixel-Nutzer mit Ausnahme der Pixel 6-Besitzer darauf stürzen. Zwar hat man das Versprechen auf ein baldiges Pixel 6-Update hinterhergeschoben, aber wie üblich keinen Zeitraum genannt. Gleichzeitig warten Pixel 6-Nutzer noch immer auf das Januar-Sicherheitsupdate und dürften wohl langsam ungeduldig werden…



Es hätte so schön sein kann: Man kauft sich ein neues Pixel 6, hat die nächsten drei Jahre Ruhe und bekommt pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk alle Updates von Google geliefert. Leider ist beides noch nicht der Fall, denn so mancher Nutzer leidet nicht nur unter den Problemen, sondern auch die Updates kommen mit deutlicher Verspätung oder bisher noch gar nicht. Das zeigt sich in dieser Woche wieder sehr deutlich.

Wo ist Android 12L?

Google hat die zweite Android 12L Beta veröffentlicht, die wieder einige interessante Neuerungen im Gepäck hat. Es ist schon die zweite Beta und inklusive der Previews schon die dritte Version. Nach wie vor lässt sie sich vom Pixel 3a bis zum Pixel 5a installieren, aber steht auf dem Pixel 6 nicht zur Verfügung. Das soll sich zwar „bald“ ändern, aber die Zeit bis zum erwarteten Release Anfang März rennt.

Nicht, dass man als Pixel 6-Nutzer Android 12L unbedingt benötigen würde, aber es geht ja in solchen Fällen oftmals um das können als das wollen. Google gibt ausgerechnet den Käufern der neuesten Smartphone-Generation keine Möglichkeit, Android 12L auszuprobieren. Das haben sich die Käufer sicherlich anders vorgestellt.

Warten auf das Januar-Update

Google hat vergangene Woche das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Januar veröffentlicht und die Pixel 6-Smartphones schon wieder ausgelassen. Man wollte „nächste Woche“ mit dem Rollout beginnen, doch heute ist Donnerstag in der nächsten Woche und solche Updates werden eher am Beginn der Woche veröffentlicht. Ich würde nicht mehr davon ausgehen, dass es diese Woche noch kommt. Man wird sich eher an der vorherigen Aussage orientieren müssen, dass das Update „bis Ende des Monats“ ausgerollt wird. Also dann, wenn alle anderen schon auf das Februar-Update warten…

Einmalig könnte man das verschmerzen, doch auch das Dezember-Update kam nur bei den wenigsten Nutzern an und wurde mittlerweile vollständig zurückgezogen. Mitte Januar sind die Nutzer also immer noch auf dem Stand von Anfang November und sind damit in ähnlicher Situation wie die Käufer aller anderer Smartphone-Marken. Der versprochene Update-Vorteil greift bisher überhaupt nicht, was vor allem für Erstkäufer sehr ärgerlich sein dürfte, die sich endlich im Google-Universum „in Sicherheit wiegen“ wollten.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich das im nächsten Monat ändert, denn Google würde wohl kaum Ende Januar das Update ausrollen, wenn schon eine Woche später – Anfang Februar – das nächste Update vor der Tür steht.

