Googles praktische Neu-Seiten: Mit .new neue Termine, Dokumente, Spotify-Playlisten und vieles mehr erstellen

Google hat sich vor einigen Jahren ein Portfolio an neuen Top-Level-Domains zugelegt, die man nach und nach auf den Markt bringt bzw. für interessierte Nutzer und Unternehmen öffnet. Für Endnutzer können vor allem die .new-Domains sehr interessant sein, denen von Google eine klare Richtung vorgegeben wurde. Wir zeigen euch die wichtigsten Domains, die man sich vielleicht mal merken könnte.



Das Konzept hinter Googles .new ist sehr interessant: Die Domains selbst verraten schon, was den Nutzer dahinter erwartet und führen ihn auch direkt zum Ziel. Google gibt in den strengen Richtlinien vor, dass sie direkt und ohne jeden Umweg zu einem Formular führen müssen, in dem der Nutzer sofort seine Daten eingeben kann – einzige Ausnahme wäre eine Weiterleitung zu einem Login-Feld. Zunächst hat Google diese TLD nur für sich selbst verwendet, sie dann aber bereits Ende 2019 freigegeben und dabei einige interessante Domains mit den Partnern geschaffen.

Die Idee ist sehr interessant, allerdings krankt das System meiner Meinung nach daran, dass der Nutzer zwar direkt weiß, welche Aktion ausgeführt wird, aber nicht erfassen kann, zu welchem Dienst es führt. Am Beispiel „playlist.new“ lässt sich das gut erklären: Es führt direkt zum Erstellen einer neuen Playliste bei Spotify. Aber warum nicht zu Google Play Music, zu YouTube Music, zu Amazon Music und so weiter…? Und könnte es sein, dass sich alle großen Marktteilnehmer zukünftig um solche Domain streiten?

Google könnte das Problem vielleicht mit den neuen Parametern lösen, auch wenn es nicht mehr zielführend ist und zu längeren URLS führen würde. Ein playlist.new/spotify sowie ein playlist.new/youtube wäre aber wohl die fairste Variante – gerade bei einer solchen sehr stark zweckgebundenen URL.









Die wichtigsten .new-Domains

Docs.new

Erstellt ein neues Dokument bei Google Docs

Sheets.new

Erstellt ein neues Dokument bei Google Sheets

Slides.new

Erstellt ein neues Dokument bei Google Slides

Note.new

Erstellt eine neue Notiz bei Google Keep

Meeting.new

Erstellt einen neuen Termin im Google Kalender

Playlist.new

Erstellt eine neue Playliste bei Spotify

Repo.new

Erstellt ein neues Repository bei GitHub

Gist.new

Erstellt ein neues Gist bei GitHub

Word.new

Erstellt ein neues Dokument bei Microsoft Word 365

Coda.new

Erstellt ein neues Dokument bei Coda

Canva.new

Erstellt ein neues Design bei Canva

Discord.new

Erstellt einen neuen Server bei Discord









Link.new

Erstellt eine neue Verknüpfung bei bit.ly

Story.new

Erstellt eine neue Story bei Medium

Password.new

Erstellt ein neues Passwort mit Dashlane

Sell.new

Erstellt eine neue Auktion bei eBay

Es gibt noch sehr viel mehr Domains, sodass schon viele Bereiche aus dem digitalen Alltag abgedeckt werden. Allerdings wird die Liste von Google und den Partnern wohl nicht gepflegt, wie man am letzten Beispiel von ebay sehen. Bekanntlich besteht ebay noch, aber die Domain führt aufgrund einer nicht verschlüsselten Verbindung zu einer Fehlermeldung. Eine vollständige Liste aller von Google zugelassenen Domains findet ihr auf dieser Seite.

Die Domains stehen nun schon eine ganze Weile zur Verfügung und vielleicht hat es sich der eine oder andere angewöhnt, diese zu verwenden. Ich persönlich habe mir einige wenige zwar gemerkt, aber genutzt habe ich sie dennoch nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich es in dem Moment vergesse oder bei häufig genutzten Aktionen einen Bookmark gesetzt habe.

