Google Maps Streetview: Mit diesen Fahrzeugen ist das Streetview-Team rund um die Welt unterwegs (Galerie)

Die Kartenplattform Google Maps ist sehr bildgewaltig: Neben den rund um den Globus verfügbaren Satellitenfotos sowie den von den Nutzern hochgeladenen Bildern gibt es zusätzlich in immer mehr Ländern die Streetview-Aufnahmen. Die allermeisten Bilder werden mit den klassischen Streetview-Fahrzeugen aufgenommen, aber das gilt längst nicht für alle Regionen, denn im Laufe der Jahre hatte das Team die unterschiedlichsten Vehikel im Einsatz, die wir in diesem Artikel einmal kurz vorstellen möchten.



Die Fotos für Google Maps Streetview werden seit jeher mit 360-Grad-Kameras aufgenommen, von den Algorithmen automatisiert zu einem Rundum-Bild zusammengefügt und dann mit zahlreichen weitere Aufnahmen in die virtuell begehbare Umgebung umgewandelt. Bei diesem Prozess spielt es keine große Rolle, auf welchem Hilfsmittel oder Gefährt sich die Kamera befindet oder wie sie fortbewegt wird. Um immer neue Gebiete abzudecken, sind Googles Fotografen in den vergangenen Jahren sehr kreativ geworden und haben schon zahlreiche Fortbewegungsmittel eingesetzt.

Die meisten Streetview-Aufnahmen stammen von den Google-Fahrzeugen, aber auch die Google Maps-Nutzer können schon seit langer Zeit eigene Bilder hochladen. Für Indoor-Aufnahmen wiederum kommen sehr häufig von Google zertifizierte Profi-Fotografen zum Einsatz, die die Aufnahmen erstellen und über spezielle Tools und Schnittstellen zu virtuell begehbaren Räumen umwandeln und bei Google Maps hochladen können. Wer schon einmal bei einer solchen Aufnahme dabei war (ich war es) weiß, dass dafür eine „einfache“ 360 Grad-Kamera mit Stativ zum Einsatz kommt.

Für Außenaufnahmen ist ein Stativ aus vielerlei Gründen aber kaum geeignet, sodass das Team von Google Maps Streetview in den vergangenen Jahren neue Lösungen entwickeln und alternative Fahrzeuge ausprobieren musste. Das bekannteste Gefährt ist natürlich das klassische Streetview-Auto, wobei das Fahrzeug selbst keine Rolle spielt, sondern der Kamera-Aufbau auf dem Dach. Aus diesem Grund kommen weltweit, aber auch national, ganz verschiedene Automodelle von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlichen Beklebungen zum Einsatz.

Trotz verschiedener Designs sind sie aber stets, auch wenn man den Kamera-Aufbau einmal ausblendet, als Google-Fahrzeuge zu erkennen. Das sollten sie vor allem deswegen sein, weil auch andere Unternehmen mit ihren Kamerafahrzeugen durch die Städte fahren und nicht mit den Streetview-Autos verwechselt werden sollen.

Das klassische Fahrzeug, mit dem alles begonnen hat und das auch heute noch für den Löwenanteil der Aufnahmen verantwortlich ist. Die Streetview-Autos kommen auf allen Straßen zum Einsatz, die mit dem PKW befahren werden können. Auf dem Foto seht ihr ein modernes Fahrzeug und Design, das erst im vergangenen Jahr vorgestellt wurde und neben den Bildern auch Daten zur Luftqualität sammelt. Die Technologie ist flexibel und wurde schon auf zahlreiche Fahrzeugmodelle aufgebaut. Sowohl am Aufdruck als auch am Kameraturm auf dem Dach ist es aber sehr gut erkennbar.

Mit unserem Trekker können wir noch mehr Orte auf der ganzen Welt in Street View zeigen – Orte, an die kein Auto, Trike, Trolley oder Schneemobil gelangt. Der Trekker ist ein Rucksack, auf dem oben ein Kamerasystem montiert ist. Mit ihm können wir Bilder von Orten aufnehmen, die nur über schmale Wege oder enge Passagen zu Fuß erreichbar sind. Unsere ersten Aufnahmen mit dieser Kameratechnologie stammen aus dem unwegsamen und felsigen Gelände des Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona.

Der Streetview-Trekker wurde vor einiger Zeit grundlegend überarbeitet und kommt überall dort zum Einsatz, wo Fahrzeuge keine Chance haben. Das letzte bekannte Einsatzgebiet war der Fußmarsch zu den beeindruckenden Aufnahmen des Kakadu Park in Australien verwendet. Wer möchte, kann diesen Trekker sogar selbst ausleihen und Aufnahmen anfertigen.

» Viele Informationen und Fotos zu den Rucksäcken

Als eine Gruppe kunstbegeisterter Google-Mitarbeiter die Street View-Technologie in Museen auf der ganzen Welt einsetzen wollte, mussten wir ein System entwickeln, das leicht durch Museumstüren passte und mit dem wir problemlos um Skulpturen herumgehen konnten. Für Aufnahmen in Innenräumen mussten alle erforderlichen Geräte auf ein kleineres Gestell passen. Das Ergebnis war eine Art Gepäckwagen mit darauf montiertem Kamerasystem: der Street View-Trolley. Mit ihm haben wir nicht nur in Museen Bilder für Street View gemacht, sondern auch in anderen Gebäuden wie dem Weißen Haus oder in Sportstadien