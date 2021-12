Wear OS: Eure Smartwatch im Pixel Watch-Design – Watch Face bringt mystische Kreise und viele Infos

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS gibt allen Nutzern die Freiheit, die Darstellung auf dem Display sehr umfangreich mit Watch Faces anzupassen. Die im Play Store verfügbaren Watch Faces bieten häufig weitere Anpassungsmöglichkeiten und heute zeigen wir euch ein Exemplar, das ein echter Hingucker am Handgelenk ist und sich sowohl auf der Smartwatch als auch auf dem Smartphone als Widget nutzen lässt.



Das Watch Face Mystic Spinner HD besitzt auf den ersten Blick eine sehr einfache Oberfläche, bietet aber tatsächlich viele interessante Details sowie die Möglichkeit, zahlreiche Informationen darzustellen – womit das Mystic im Titel bereits erfüllt wäre. Der Hauptteil der Smartwatch befindet sich im innersten Kreis, der von drei weiteren umkreist wird, die die Darstellung der Uhrzeit übernehmen können – womit dann auch das Wörtchen Spinner im Titel erklärt wäre.

Rund um den innersten Kreis befindet sich ein Kreis mit den Zahlen von 1 bis 60 im 5-Minuten-Takt, die wenig überraschend die aktuelle Minute anzeigen. Drumherum findet sich ein weiterer Kreis mit den Zahlen 1 bis 12 oder wahlweise auch 1 bis 24, die die aktuelle Stunde darstellen. Rundherum ist ein recht schnell drehender Kreis, der die Sekunden in einem sehr kleinen Format darstellt, für das so mancher Nutzer wohl eine Brille benötigen würde. Alle drei drehen sich jeweils um die eigene Achse und zeigen dadurch am oberen Rand die aktuelle Uhrzeit.

Wem das zu kompliziert ist, kann sich die Uhrzeit auch einfach Digital im Mittelkreis darstellen lassen, verliert dadurch aber natürlich sehr viel Platz für weitere Details. In den Einstellungen des Watch Faces, die sich sowohl per Smartphone als auch auf der Smartwatch anpassen lassen, können sehr sehr viele Details eingestellt und Informationen eingeblendet oder ausgeblendet werden. In der Vollversion ist das Watch Face sehr umfangreich anpassbar.









Es lassen sich Standardinformationen einblenden, Complications auswählen, aber auch Vollbild-Aktionen hinzufügen, die dann sehr einfach aufgerufen und verwendet werden können – wie etwa die Stoppuhr, ein Kalender oder auch das aktuelle Wetter inklusive Prognose. Die gesamte Oberfläche lässt sich farblich anpassen, es lässt sich ein Material mit Texture auswählen und einiges mehr. Im obigen Video könnt ihr viele dieser Einstellungsmöglichkeiten im Schnelldurchlauf sehen.

Das Watch Face steht grundlegend kostenlos zur Verfügung und bietet einen ausreichenden Funktionsumfang, so wie es auf den Bildern und im Video zu erkennen ist. Wer den vollen Umfang und die Werbefreiheit auf dem Smartphone möchte, muss allerdings in die Tasche greifen und die App nach verschiedenen Tarifen freischalten. Wer möchte, kann das Watch Face auch direkt auf dem Smartphone als Widget verwenden – als Ersatz für so manches Uhrzeit-Widget sieht das doch ganz schick aus.

P.S. Das Watch Face erinnert auch ein wenig an den Pixel Watch Leak, was zwar rein zufällig ist, mich aber erst auf die Vorstellung dieser Uhr-Oberfläche gebracht hat. Somit gleich ein doppelter Hingucker.

