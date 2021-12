Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder zum Disability Month auf die Smartphones (Download)

Google spendiert den Pixel-Smartphones schon seit einigen Monaten regelmäßig neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ wechselnde Themenbereiche aufgreifen. In diesem Monat widmet man sich dem Thema ‚Menschen mit Behinderung‘ und hat anlässlich dessen im Dezember drei sehr schöne Hintergrundbilder erstellt. Wir bieten sie euch wie üblich zur Ansicht und gesammelt als Download an.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Februar dieses Jahres jeden Monat mit neuen Wallpapern und hat auch im Dezember keine Ausnahme gemacht: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es anlässlich des internationalen Monats für Menschen mit Behinderung gleich drei neue Hintergrundbilder. Diese stechen in diesem Monat wieder durch ein ganz eigenes Design hervor, das sich von anderen Motiven stilistisch stark abhebt und in diesem Jahr schon mehrfach zum Einsatz kam. Erstellt wurden sie von der Künstlerin Dana Kearley.

Disability Diversity: All disabilities are different. It is important to give your disability what it needs!

All disabilities are different. It is important to give your disability what it needs! Disability and Nature: Take yourself to a park, spend some more time with nature, and give yourself some love.

Take yourself to a park, spend some more time with nature, and give yourself some love. Disability Pride: No matter what your disability is, or how you define yourself, you are amazing.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1080 x 1200 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um perfekt auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

