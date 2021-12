Chromecast & Google TV: Das sind die besten Filme und Shows des Jahres 2021 – Jahresrückblick als Playlist

Das Jahr geht zu Ende und Google bläst zu den medialen Jahresrückblicken. In diesen Tagen dürfen sich aber nicht nur Nutzer von YouTube Music und anderen Plattformen freuen, sondern auch das Team von Google TV hält eine Art Best of bereit. Eine neue Playliste soll euch auf die besten Filme und Shows des Jahres einstimmen, die ihr vielleicht verpasst habt.



Wir haben euch bereits die diversen Google Jahresrückblicke gezeigt und jetzt legt das Team von Google TV noch einmal mit einer Bestenliste nach. Viele Nutzer finden in diesen Tagen eine vorgeschlagene Playlist mit dem etwas irreführenden Titel „Year in Search“ und der sperrigen Bezeichnung „Year in Search: A Collection of This Year’s Trending Movies.“ vor. Darin enthalten sind die beliebtesten Filme und Shows des Jahres 2021. Hier findet ihr die international identische Liste:

Die besten Filme und Shows 2021

Black Widow

Dune

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

Cruella

Wandavision

Loki

Mortal Kombat

Godzilla vs. King Kong

Halloween Kills

James Bond: No Time to Die

Jungle Cruise

Wonach diese Liste zusammengestellt wurde, ist nicht bekannt. Sind es Abrufzahlen, Trailer-Aufrufe oder einfach nur Suchanfragen? Der Titel würde das suggerieren, verraten tut man es aber nicht. Leider gibt es keinen persönlichen Rückblick auf die bestbewerteten Inhalte, die man vielleicht gesehen hat oder gut zu den eigenen Sehgewohnheiten passen würden.

