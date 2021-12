Android Automotive: Browser für Googles Infotainment-Betriebssystem – Polestar bringt den Vivaldi Browser

Mit Googles Infotainment-Betriebssystem Android Automotive lassen sich einige Android-Apps direkt im Fahrzeug nutzen, ohne dass eine Verbindung zum Smartphone notwendig wäre. Nun dürfen sich einige Nutzer auf eine neue App freuen, die eine völlig andere Dimension öffnet: Gemeinsam mit Vivaldi bringt Polestar einen echten Web-Browser in die Fahrzeuge.



Android Auto und Android Automotive ermöglichen die Nutzung von Android-Apps im Fahrzeug, wobei sich diese hauptsächlich auf die Kategorien konzentrieren, die im Fahrzeug und während der Fahrt wichtig sein können: Navigation, Musik, Kommunikation und die eine oder andere Aufgabe per Google Assistant. Das war es dann weitestgehend schon gewesen, mit Android Automotive soll aber bald noch mehr gehen. Automotive glänzt schon jetzt durch die Auto-Fernsteuerung und soll sich weiter absetzen.

Polestar und Vivaldi haben nun angekündigt, den weitestgehend vollwertigen Vivaldi-Browser in die Fahrzeuge bringen zu wollen. Vorerst gilt das zwar nur für den Polestar 2, aber die Verbreitung von Android Automotive basiert derzeit ohnehin weitestgehend auf diesem einem Fahrzeugmodell Der Browser soll alle notwendigen Features mitbringen, um das Surfen im Web zu ermöglichen und damit auch die Nutzung von Web-Apps zu unterstützen. Sogar ein Adblocker ist mit an Bord.

The Vivaldi web browser arrives in Polestar 2, from the pure play, premium electric car company, Polestar. It is the first browser available for Android Automotive OS. Answering one of the top desires from Polestar owners, the inclusion of a full-scale web browser in the car allows people to browse the web as they might on their mobile devices.