Google Pay: Prepaid-Karte für Kinder startet – Revolut Junior lässt sich jetzt auf der Bezahlplattform nutzen

In Deutschland erfreut sich Google Pay nicht nur immer größerer Beliebtheit, sondern kann auch ein recht gesundes Wachstum an neuen Partnern hinlegen. Nun kommt ein neues Produkt dazu, das von einem bestehenden Partner angeboten wird, aber dennoch nicht unerwähnt bleiben soll: Revolut bringt mit Revolut Junior die Prepaid-Karte für Kinder zu Google Pay. Das könnte einige Eltern freuen.



Das mobile Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch ist sehr bequem, kann in den allermeisten Fällen aber nur von Erwachsenen genutzt werden, die über die entsprechende Kreditkarte verfügen. Natürlich kann man dem Kind leichtsinnig die eigene Kreditkarte einrichten, aber davon würde ich ganz persönlich eher abraten 😉 Revolut bringt nun die Lösung und startet Revolut Junior auch bei Google Pay. Dabei handelt es sich nicht um ein neues Angebot, sondern lediglich um eine Erweiterung der bestehenden Revolut-Anbindungn an Google Pay.

Revolut ist eine Prepaid-Karte für Kinder, die als Kreditkarte ausgestellt wird. Die Kinder können damit bezahlen, während Eltern volle Kostenkontrolle haben und die Karte natürlich zuvor aufladen müssen. Das Einkaufsverhalten lässt sich sowohl von Kindern als auch von den Eltern abrufen, es können Beträge aufgebucht werden, das Taschengeld gewissermaßen automatisiert werden und einiges mehr. Insgesamt ein interessantes Produkt, das ihr euch bei Bedarf einmal ansehen solltet.

Revolut Junior lässt sich sowohl in Deutschland als auch Österreich und Schweiz mit Google Pay verwenden, sodass man direkt den gesamten deutschsprachigen Raum abdeckt. Das Junior-Programm soll Kindern Geldkompetenz vermitteln und wenn das auch über die modernen Bezahlmethoden angeboten wird, ist das sicherlich eine gute Sache.

