Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten von ärgerlichen Sensor-Problemen; Auto-Rotate & Co funktionieren nicht

Die Pixel 6-Smartphones sind erst seit wenigen Wochen am Markt, doch so langsam drohen die Probleme Überhand zu nehmen, von denen immer mehr Nutzer betroffen sind. Aktuell häufen sich die Berichte über einen recht ärgerlichen Sensor-Fehler, der sich zwar leicht beheben lässt, aber gerade bei häufiger Nutzung der Kamera zu einem bösen Erwachen führen kann.



Es wird wohl keine ruhige Weihnachtszeit für Googles Pixel-Entwickler: Die Probleme häufen sich und das kürzlich für viele Nutzer ausgerollte Dezember-Update scheint mehr Baustellen aufzureißen als zu schließen. Relevant sind vor allem die ständigen Verbindungsabbrüche, die man nach wie vor noch nicht vollumfänglich im Griff hat. Aber auch an anderer Stelle zicken die Pixel 6-Smartphones und trüben ein wenig die Freude über das neue Gerät.

Immer mehr Nutzer berichten derzeit davon, dass die Sensoren zur Positionsbestimmung und Lagebestimmung plötzlich und unerwartet aussteigen. Dabei geht es auch um kombinierte Sensordaten, die etwa für die Navigation verwendet werden, für die automatische Rotation des Displays, die Anpassung der Kamera-Ausrichtung oder auch für die Klopfgeste auf der Rückseite. All das wird auf Basis der Sensordaten umgesetzt, die irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen.

Diverse Tests zeigen, dass die Sensoren bzw. die Algorithmen zur Abfrage der Sensordaten plötzlich aussteigen. Es gibt keinen erkennbaren Auslöser für das Problem, denn vor dem Stopp funktioniert alles tadellos. Tools zur Abfrage der Daten zeigen, dass nach dem Stopp keine Daten mehr geliefert werden. Es sind also keine falschen Daten, sondern einfach gar keine. Der Sensor existiert praktisch nicht mehr.









Neustart hilft

Ein einfacher Neustart des Smartphones schafft in allen Fällen Abhilfe und sorgt dafür, dass die Sensoren wieder ihre Aufgabe verrichten. Allerdings ist das keine Dauerlösung, sondern kann je nach Situation nur wenige Stunden oder gar Minuten anhalten. Bei manchen Nutzern sind es auch mehrere Tage. Aus diesem Grund lässt sich bisher kein Muster erkennen, wann die Algorithmen oder Sensoren aussteigen. Eventuell ist erneut ein Hintergrundprozess Schuld, der eigentlich nur Ressourcen sparen will.

Google hat sich bisher nicht zu dem Problem geäußert und wird sich wohl auch erst auf die anderen Baustellen konzentrieren. Das Sensor-Problem scheint noch nicht ganz so weit verbreitet zu sein oder die Nutzer sind nicht so genervt davon, dass sie es in öffentlichen Foren melden. Es ist zwar ärgerlich, aber damit kann man sicherlich in froher Hoffnung auf ein baldiges Update leben. Ganz im Gegensatz zu den Verbindungsproblemen und den anderen Stolpersteinen.

