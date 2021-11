Pixel 5 & Pixel 6: Google hat den Tensor-Chip in letzter Sekunde zurückgezogen – oder etwa nicht? (Bericht)

Ende Oktober haben nicht nur die Pixel 6-Smartphones Premiere gefeiert, sondern auch der Tensor-Chip, der für Google intern eine größere Rolle als das Smartphone spielt. In diesen Tagen wurde bekannt, dass das System-on-a-Chip eigentlich schon im Pixel 5 hätte Premiere feiern sollen. Es gibt sowohl Argumente dafür als auch dagegen.



Die Pixel 6-Smartphones sind aus Sicht vieler Beobachter, Tester und frühen Nutzer die wohl besten Smartphones, die Google je gebaut hat. Das liegt freilich nicht nur am Tensor-Chip, aber dieser spielt sicherlich bei den ausgelieferten und geplanten Features sowie der Preisgestaltung eine Rolle. Vor allem den Vorgänger, das Pixel 5, lässt man mit dem diesjährigen Angebot verblassen und schon bisher war bekannt, dass sich die fünfte Generation nicht wirklich gut verkauft hat.

Aber hätte es auch anders kommen können? Laut dem normalerweise sehr gut informierten YouTuber MKBHD wollte Google den Tensor-Chip schon beim Pixel 5 einsetzen und hat erst in der (technisch möglichen) letzten Sekunde einen Rückzieher gemacht:

They were actually planning on Pixel 5 being the first phone with Tensor. But then with COVID, and the supply chain issues, and a bunch of things getting in the way, at the last second, they kinda had to bail on that.