Google Chromebooks: Neuer Human Presence Sensor soll ‘schnüffelnde’ Personen erkennen & darauf reagieren

Während Smartphones seit Jahren sehr gut darin sind, die Umgebung und den Nutzer im Rahmen der Möglichkeiten digital wahrzunehmen und adaptive Dinge zu tun, sieht das bei Chromebooks und Laptops ein wenig anders aus. Google arbeitet schon seit längerer Zeit an einem Human Presence Sensor für Chromebooks, der einen interessanten neuen Einsatzbereich bekommen soll. Ein Flag verrät bereits erste Details.



Praktisch jeder Laptop und jedes Chromebook verfügt über eine Kamera, die oftmals mittig über dem Display positioniert und vor allem in Zeiten des Home Office stark an Bedeutung gewonnen hat. Google möchte diese Kamera, womöglich in Kombination mit dem Radarchip Soli, aber nicht nur für Videotelefonie oder die Gesichtserkennung zum Entsperren des Geräts nutzen, sondern auch andere Zwecke abdecken. Ein neues Flag spricht nun von einer “Snoop Detection”.

Enable snooping detection

Enables snooping protection to notify you whenever there is a ‘snooper’ looking over your shoulder. Can be enabled and disabled from the Smart privacy section of your device settings.

#snooping-protection