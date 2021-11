Android 12 & Material You: Wallpaper-Wechsel führt zum Absturz – Fix wohl vorerst nicht für alle Nutzer

Mit dem Start von Android 12 hat Google das Material You-Design eingeführt, das nicht nur neue Formen und Elemente bringt, sondern auch die Farbpalette des Betriebssystems ändert. Die Farbauswahl wird automatisch an das Hintergrundbild angepasst, was unter nicht seltenen Umständen zu einem Absturz führen kann. Nun arbeitet man an einem Fix, der aber möglicherweise nur wenige Nutzer erreichen wird.



Das Material You-Design bezieht seine Primärfarbe, Sekundärfarbe und die Töne dazwischen auf Basis der dominierenden Farben des Homescreen-Wallpapers. Normalerweise funktioniert das recht gut, macht aber Probleme beim Wechsel des Hintergrundbilds. Wird dieses während eines laufenden Spiels gewechselt, kann das aufgrund des im Hintergrund erfolgten Neustarts der Theme Engine zum Absturz des Spiels sorgen. Wir haben euch das Problem bereits in diesem Artikel ausführlich beschrieben.

Nun wurde bekannt, dass Google mit Android 12L einen Fix in das Betriebssystem bringt, der den Neustart nach dem Wallpaper-Wechsel verhindert. Die erste Beta wird für Anfang Dezember erwartet, die finale Version nicht vor Februar. Das wäre schon ziemlich lange für einen solchen Fix, doch das Problem ist die Zielgruppe von Android 12L. Android 12L richtet sich an Foldables, Tablets und Chromebooks und nur nebensächlich an Smartphones. Fraglich, wie viele Nutzer sich das optionale Update installieren werden.

Bleibt zu hoffen, dass Google einen ähnlichen Fix mit dem Dezember-Sicherheitsupdate ausliefert.

