Android 12 & Pixel 6: Großes Update für das ‘auf einen Blick’-Widget Im Pixel Launcher kommt (Screenshots)

Auf den Homescreens vieler Pixel-Nutzer befindet sich das ‘At a Glance’-Widget, das als fester Bestandteil des Pixel Launcher eine Reihe von aktuellen Informationen in kompakter Form darstellen kann. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass dieses Widget ein großes Update erhalten soll und in Kürze dürfte es soweit sein. Nun sind alle zukünftigen Inhalte sowie die neue Darstellung auf dem Homescreen bekannt.



Das ‘At a Glance’-Widget (‘auf einen Blick’) ist ein fester Bestandteil des Pixel Launcher-Homescreens, konnte über mehrere Jahre hinweg aber nur sehr wenige Informationen darstellen. Konzipiert wurde es von Beginn an als eine Art Miniatur-Google Now, das Informationen zu dem Zeitpunkt liefern soll, wenn die Nutzer es benötigen. Das ist sicherlich gelungen, aber mit Wetter, Verkehrsmeldungen und bevorstehenden Terminen war es nicht wirklich umfangreich.

Rund um den Start von Android 12 und den Pixel 6-Smartphones gab es bereits Screenshots, die ein Redesign des Widgets gezeigt haben, das sich bei Bedarf in mehrere Spalten teilen kann. Offenbar sind die Entwickler nicht rechtzeitig fertig geworden, sodass man die neue Version erst jetzt in den kommenden Tagen ausrollen wird. Auf obigem Screenshot sowie auf dem unten eingebundenen Bildschirmfoto könnt ihr sehen, wie das neue Widget aussieht und welche Zusatzmöglichkeiten es bietet.

Man könnte es als Titelbereich und Interaktionsbereich bezeichnen. Zumindest dann, wenn es Interaktionsmöglichkeiten gibt. Genauso kann es auch vorkommen, dass zwei nicht miteinander in Verbindung stehende Bereiche nebeneinander gezeigt werden.









Aktuelle Inhaltstypen

Commute & Time to Leave : See traffic and ETA

: See traffic and ETA Weather : Current weather info

: Current weather info Alerts : Severe weather alerts

: Severe weather alerts Travel : Flights from Gmail

: Flights from Gmail Upcoming : Calendar events and reminders

: Calendar events and reminders Work Profile: Calendar events and reminders from work profile

Die neue Inhaltstypen

At a store : Shopping lists and Google Pay rewards cards when you’re in supported stores

: Shopping lists and Google Pay rewards cards when you’re in supported stores Bedtime : Your upcoming bedtime from the Clock app

: Your upcoming bedtime from the Clock app Connected devices : Connection status and battery info for your Bluetooth devices

: Connection status and battery info for your Bluetooth devices Doorbell : Show who’s at the door when your doorbell rings

: Show who’s at the door when your doorbell rings Fitness : Activity info from your fitness app

: Activity info from your fitness app Flashlight : Reminder when flashlight is on

: Reminder when flashlight is on Safety check : Safety check countdown from the Personal Safety app

: Safety check countdown from the Personal Safety app Timer & stopwatch: Timer and stopwatch info from the Clock app

Damit das neue Widget gut gefüllt wird, erweitert man die Liste der Inhaltstypen doch sehr beträchtlich. Man rückt immer näher an das vor Jahren eingestellte Google Now, nur eben in sehr kompakter Form. Über Teardowns konnte die neue Oberfläche bereits aktiviert werden, sodass es bis zum finalen Rollout nicht mehr zu lange dauern sollte.

