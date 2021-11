MicroDroid: Google arbeitet an einer schlanken Android-Variante als neues Betriebssystem für Virtual Machines

Googles Betriebssystem Android steht in vielen verschiedenen Varianten zur Verfügung, die auf ihre jeweiligen Geräteklassen angepasst sind. Neben den Ablegern für das Auto, den Fernseher oder die Smartwatch gibt es natürlich die dominierende Smartphone- und Tablet-Plattform. Schon bald soll eine weitere Version erscheinen, die sehr stark abgespeckt wurde und unter der Bezeichnung MicroDroid in VM-Umgebungen eingesetzt werden soll.



Ende 2020 hat Google das recht langfristig verfolgte Projekt Android Things eingestellt, das niemals in der Masse zum Einsatz kam und vielleicht dem Nachfolger Platz machen musste, der einen ähnlichen Bereich abdeckt aber dabei eine andere Zielsetzung verfolgt: MicroDroid. MicroDroid soll in Virtual Machines eingesetzt werden und eine, wie der Name schon sagt, Mini-Version von Android bieten. Allerdings soll es sich dabei nur um ein virtuelles Android handeln, das auch innerhalb von Android läuft. Klingt nach einer neuen Sandbox-Lösung zur Absicherung.

MicroDroid soll auf das allernötigste abgespeckt sein und über die Kommunikation mit dem darunter liegenden Android alle Funktionen zur Verfügung stellen. Google spricht von einem “minimal Android-based Linux image” und beschreibt es als “stripped down version of the generic Android system image (GSI)”. In welchen VM-Bereichen das eingesetzt werden soll, bleibt noch abzuwarten. Auf der offiziellen Seite steht noch folgende Beschreibung:

Microdroid is a (very) lightweight version of Android that is intended to run on on-device virtual machines. It is built from the same source code as the regular Android, but it is much smaller; no system server, no HALs, no GUI, etc. It is intended to host headless & native workloads only.