Android 12: Googles Update-Turbo funktioniert sehr gut – die aktuelle Android-Verteilung unter den Google-Fans

Das neue Betriebssystem Android 12 nimmt in diesen Tagen richtig Fahrt auf, denn neben Google hat auch Samsung damit begonnen, Android 12 auszurollen. Anlässlich dieses erneuten jährlichen Neubeginns wollen wir noch einmal in unsere Zahlen blicken und euch zeigen, wie es mit der Verteilung der Android-Versionen hier im Blog aussieht. Unsere Zahlen zeigen, dass Googles Update-Turbo auch in diesem Jahr voll aufgeht.

Android 11 wurde im September 2020 veröffentlicht, ist damit schon weit mehr als ein Jahr auf dem Markt und hat mit dem kürzlichen Launch von Android 12 bereits einen Nachfolger erhalten. Doch wie sieht es mit der Verbreitung von Android 11 aus, das ja nun offiziell nicht mehr die neueste Version ist und somit im Idealfall ganz langsam den Platz für den Nachfolger freimachen sollte? Alle willigen Hersteller sollten das Update bereits ausgeliefert haben und hoffentlich derzeit fleißig an Android 12 schrauben.

Schaut euch einmal die Entwicklung der Android 11-Zahlen hier im Blog an, die sehr stetig verlaufen ist. Im Vergleich zur folgenden Statistik rund um Android 12 zeigt sich, dass man in diesem Jahr noch besser unterwegs ist.

Android 11-Verteilung im Jahr 2021

Januar 2021: 19,9 Prozent

Februar 2021: 32,6 Prozent

März 2021: 38,1 Prozent

April 2021: 41,9 Prozent

Mai 2021: 48,1 Prozent

Juni 2021: 52,4 Prozent

Juli 2021: 57,5 Prozent

August 2021: 58,1 Prozent

September 2021: 62,6 Prozent

Oktober 2021: 58,73 Prozent

November 2021: 44,4 Prozent (1. bis 18. November)

Android 12-Verteilung in den letzten vier Monaten

August 2021: 1,8 Prozent

September 2021: 2,7 Prozent

Oktober 2021: 9,4 Prozent

November 2021: 24,07 Prozent (1. bis 18. November)

Android 11 hat seinen Zenit bereits überschritten und ist bei uns im Blog bereits auf dem absteigenden Ast. Das ist tatsächlich eine sehr gute Nachricht, denn es zeigt, dass das schnelle Update von Android 11 auf Android 12 immer besser funktioniert.









Android 11 hat seit Anfang des Jahres ein kräftiges Wachstum hingelegt und konnte die Verbreitung hier im Blog mit jedem Monat weiter ausbauen. Bereits seit April ist es bei uns auf dem ersten Platz und in den letzten Wochen begann mit Anteil von knapp 2/3 die Phase der Dominanz. Übrigens ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als Android 12 das erste Mal aufgetaucht ist. Und genauso soll es ja auch sein. Eine schnelle Verbreitung der neuesten Version, ein schnelles Ablösen der letzten und vorletzte Version und darunter sollte es möglichst wenig Rauschen geben.

Android 12 verdrängt Android 11

Am Diagramm lässt sich sehr gut ablesen, dass die Verbreitung von Android 12 vor allem zu Lasten von Android 11 geht. Das ist absolut keine Überraschung, denn bisher waren es hauptsächlich die Pixel-Smartphones, die aktualisiert wurden. Spannend wird es in den nächsten Wochen und Monaten, wenn alle anderen Hersteller nachziehen und Android 12 zum Standard auf Neugeräten wird.

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Nutzerschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Durchschnittlich zwischen 600.000 und 700.000 Lesern pro Monat mit mehreren Millionen Aufrufen. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und dürfen gespannt sein, wie sich die Verbreitung bis nach Weihnachten entwickeln wird.

