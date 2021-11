Android TV: Apps lassen sich nun über das Smartphone auf dem Smart TV installieren – per Google Play Store

Mit Android TV lassen sich einige kompatible Android-Apps direkt auf dem Smart TV nutzen, was von einigen Nutzern sicherlich gerne genutzt wird. Ausgerechnet jetzt, wo mit Google TV die Bedeutung von Apps auf dem Smart TV ein wenig zurückgefahren wird, erleichtert man die Installation dieser Apps. Endlich lassen sie sich vom Smartphone installieren.



Wir haben euch in den letzten Wochen gezeigt, wie sich Android-Apps sehr leicht per Sideload bei Android TV installieren und mit dem Sideload Launcher starten lassen. Das wird auch weiterhin möglich sein, aber nun erleichtert man es den Nutzern schon einmal, die Installation von Apps aus dem Play Store komfortabler anzustoßen. Bisher war es notwendig, den auf dem Smart TV angebotenen Google Play Store zu starten, dort nach Apps zu suchen und diese darüber zu installieren. Geht, keine Frage – ist aber per Fernbedienung nicht so komfortabel.

Jetzt macht man es endlich möglich, diese Installation direkt vom Smartphone durchzuführen. Dazu müsst ihr einfach nur mit demselben Google-Konto eingeloggt sein und eine Android TV-kompatible App finden. Habt ihr eine solche vor euch, lässt sich das Android TV-Gerät als Ziel für die App-Installation auswählen, so wie das auf obigem Screenshot zu sehen ist. Einfacher kann man das kaum noch machen. Leider spielen Apps bei Google TV ja keine so große Rolle mehr, aber vielleicht wird sich das mit einem der nächsten Releases wieder ändern.

Das neue Feature zeigt sich in diesen Tagen bei den ersten Nutzern und ist auch nutzbar. Es dürfte nur eine Frage von Tagen sein, bis es für alle ausgerollt wird.

» Google Play Store auf dem iPhone: Würde Google den eigenen App Store auf Apples Plattform bringen?

» Android 13: Googles neues Betriebssystem könnte sich verzögern – blockiert Android 12L den Beta-Channel?

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren