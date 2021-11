Android TV: Alternativer Homescreen mit Sideload-Apps – Launcher lässt alle extern installierten Apps starten

Bei Android TV handelt es sich um einen vollwertigen Android-Ableger, der grundsätzlich die Möglichkeit mitbringt, viele kompatible Android-Apps direkt auf dem Smart TV zu verwenden. Sideloading ist keine Hexerei mehr, aber leider werden die auf diese Weise installierten Apps in den meisten Fällen nicht auf dem Homescreen angezeigt. Ein alternativer Launcher kann dieses Problem sehr leicht lösen.



Wir haben euch vor wenigen Tagen gezeigt, wie sich mit Send Files to TV beliebige Dateien und Apps auf den Smart TV übertragen lassen, sodass in der Theorie viele vom Smartphone oder Tablet bekannte App auf dem Smart TV installiert werden können. Wie sinnvoll das ist, muss jeder Nutzer für sich selbst entscheiden. In einigen Fällen ist es mit Sicherheit sehr praktisch und es gibt kaum einen Grund, warum bestimmte Apps auf normalem Wege nicht im Google Play Store für TVs verfügbar sind.

Leider bringt das Sideloading zwei kleine Nachteile mit sich: Die App wird nicht über den Play Store aktualisiert und aufgrund der Play Store-Blockade sowie eines fehlenden Icons auch nicht auf dem Homescreen des Smart TV-Betriebssystems angezeigt. Alle per Sideload installierten Apps müssen über den Umweg der Einstellungen und der Auflistung aller verfügbaren Apps gestartet werden. Das ist kein Beinbruch und auch nicht wirklich aufwendig, aber dennoch ein unnötiger Umweg, den man sich gerade auf dem Fernseher vielleicht ersparen möchte.

Mit dem Sideload Launcher könnt ihr euch diesen Umweg ersparen, denn benötigt nur einen zusätzlichen Schritt zum Start der Apps. Dabei handelt es sich um einen sehr simplen Launcher, der auf Android TV aufsetzt und alle installierten Apps im gewohnten Grid anbietet und per Knopfdruck auf das Icon starten lässt. So wie man es eben von Launchern gewohnt ist.









Weil der Sideload Launcher selbst im Play Store zur Verfügung steht, wird dieser auf dem Homescreen von Android TV dargestellt und lässt sich somit leicht aufrufen. Grundlegend zeigt der Launcher alle verfügbaren Apps an, sodass ihr ihn auch zum Start aller anderen Apps verwenden könnt. Wirklich schick ist er nicht, aber es erfüllt seinen Zweck und startet Apps – damit hört es dann auch schon wieder auf. Die installierten Apps sind alphabetisch sortiert, wer aber keine Massen an Apps installiert hat, dürfte dennoch auch die ZZZYYYXX-App (nein, die gibt es nicht) ohne Scrollen sehen.

Probiert es einfach einmal aus, der Launcher ist kostenlos und erspart euch einige unnötige Zwischenschritte zum Start der per Sideload auf den Fernseher gebrachten Apps. Für weitere Optionen rund um die Apps, wie etwa die Deinstallation, müsst ihr auch weiterhin in die Einstellungen wechseln.

