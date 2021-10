Smart Home: Google kündigt neue Generation der Nest-Türklingel an – ‘Designfehler’ bei der ersten Generation?

Googles Smart Home-Tochter Nest hat erst vor wenigen Wochen neue Hardware angekündigt, die mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist – darunter die neue Nest Doorbell mit Akku oder Kabel. Beim neuen Produkt scheint dem Unternehmen allerdings ein Designfehler unterlaufen zu sein, sodass man schon jetzt eine zweite, verbesserte, Generation für das nächste Jahr in Aussicht stellt.



Erst vor wenigen Wochen wurde die Nest Doorbell vorgestellt, die über den Google Store längst auch in Deutschland erhältlich ist. Die neue Türklingel ist mit einer Kamera ausgestattet und kann sowohl per Akku als auch kabelgebunden betrieben werden. Allerdings hat man im Vergleich zum Vorgänger eine Funktion weggespart, die für viele Menschen essenziell gewesen ist: Die ständige Aufnahme des Videobildes. Doch das ist weder lokal noch in der Cloud und weder mit Kabel noch per Akku möglich.

We know that those with wired doorbell connections prefer to have a doorbell that can also support 24/7 continuous video history (via the Nest Aware subscription). We are excited to share that we will be launching a 2nd generation of Nest Doorbell (wired) in 2022.