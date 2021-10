Pixel 6: Googles neues Smartphone wohl ab 19. Oktober erhältlich – ab 649 Euro & starke Vorbesteller-Aktion

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Präsentation der Pixel 6-Smartphones, die möglicherweise zusammen mit dem Pixel Stand am Dienstag gezeigt werden sollen. Nun erweisen sich die deutschen Elektronikhändler Saturn und Media Markt erneut als Leak-Quelle, die neben den deutschen Verkaufspreisen auch eine starke Vorbesteller-Aktion verrät. Allerdings könnte es außerdem sowohl positive als auch negative Nachrichten geben.



Es war ausgerechnet das Saturn-Gutscheinheft, das uns schon vor über einer Woche einige Details zum Release der Pixel 6-Smartphones in Deutschland verraten hat. Wir haben sowohl das Datum der Vorbestellung, des Verkaufsstarts sowie die Preisgestaltung als auch von einer attraktiven Vorbesteller-Aktion erfahren. Nun wurden diese Gutscheinhefte an die ersten Haushalte verteilt und bestätigen die damaligen Informationen.

Datum, Preis & Aktion

Google wird die Pixel 6-Smartphones am Dienstag, 19. Oktober, vorstellen und noch am selben Tag werden Saturn und Media Markt und vielleicht auch einige andere Geschäfte Vorbestellungen entgegennehmen. Wer sich zwischen dem 19. und 27. Oktober für ein Pixel 6-Smartphone entscheidet, muss 649 Euro auf den Tisch legen und erhält dafür neben dem Smartphone noch die Bose Headphones 700 Over-ear-Kopfhörer im Wert von 280 Euro oben drauf. Auf dem Papier kostet euch das Smartphone also nur 370 Euro. Realistisch betrachtet gehen wir mal von einem Wiederverkaufswert der Kopfhörer von 150 – 200 Euro (in Originalverpackung) aus, sodass ihr immer noch nur gut 500 Euro zahlen müsst.

Und weil die Aktion am 27. Oktober endet, sollte sich damit der offizielle Verkaufsstart am 28. Oktober bestätigen. Oder etwa nicht?









Direkt verfügbar?

Beide deutschen Händler haben bereits Pixel 6 Landing Pages gestartet (Saturn | Media Markt), auf denen das Smartphone kurz in Wort und Bild vorgestellt wird. Interessanterweise sprechen beide von einer “Verfügbarkeit am 19. Oktober”. Das mag nur eine Formulierung sein, aber zwischen “vorbestellbar” und “verfügbar” liegt in meinem Verständnis doch ein kleiner Unterschied. Ich gehe aber weiter davon aus, dass es erst am 28. Oktober soweit sein wird.

Kein Pixel 6 Pro?

Was mehr Sorgen macht: Es ist stets vom Pixel 6 in der Farbe Schwarz die Rede. Keine Erwähnung des Pixel 6 Pro und auch von keiner anderen Farbe. Behalten wir den Chip-Engpass im Hinterkopf, könnte das nichts Gutes heißen… Aber warten wir mal auf Dienstag.

