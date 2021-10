YouTube Music: Musikvideos lassen sich ohne Premium Abo im Hintergrund abspielen – Testlauf gestartet

Die Musikstreamingplattform YouTube Music arbeitet weiter daran, einige Hindernisse abzubauen, die den Nutzern beim Streaming begegnen könnten. Erst seit wenigen wird die Unterstützung von Google Cast ausgerollt und nun steht ein ganz besonderes Feature vor der Tür, für das man bisher zahlen musste: Das Abspielen von Musik im Hintergrund.



Einer der Vorteile von YouTube Premium ist es, dass sich Musik und Videos im Hintergrund abspielen lassen, was normalerweise nicht möglich ist und ohne weitere Tricks zum Stoppen des Streams führt. Allerdings ist es gerade bei Musik üblich, dass man den Player nicht unbedingt ständig vor Augen haben möchte und sich einfach berieseln lässt. Diese Einschränkung ist soweit nachvollziehbar, weil sich YouTube (Music) durch Werbung finanziert und diese natürlich auch gesehen und gehört werden soll.

This update will allow people to continue listening to YouTube Music while using other apps or when your screen is off. Within this, you can engage with the YouTube Music app through an exciting ad-supported, radio-like experience featuring the artists, songs, and albums you love, plus personalized mixes on shuffle—all without the hassle of having to keep the YouTube Music app open on your device.