Aktionen bei Amazon: Viele Echo Smart Speaker, Smart Displays, Fire TV Sticks, Fire Tablets & mehr reduziert

Beim Onlinehändler Amazon purzeln ab heute wieder die Preise für die eigene Hardware – und das zum Teil sehr stark. Die aktuelle Aktion umfasst das gesamte smarte Sortiment von Smart Speakern über Smart Displays und Fire TV-Geräten bis hin zu den Fire Tablets und eine Reihe weitere Smart Home-Geräte. Das kann sich lohnen, denn die Preise sind in dieser Aktion wirklich sehr attraktiv und dürften zumindest vor dem Weihnachtsgeschäft nicht mehr erreicht werden.



Es bricht wieder die Zeit der großen Produkt-Vorstellungen an, denn allein in der nächsten Woche laden Google, Apple und auch Samsung zu Präsentation. Amazon legt auch unter dem Jahr immer wieder nach und beginnt schon jetzt, die Lager zu leeren. Wie bei solchen großen Aktions-Offensiven üblich, bietet man eine recht große Auswahl des eigenen Sortiments wieder deutlich vergünstigt an. Den Amazon Echo Dot sowie den Fire TV Stick in den jeweils kleinsten Varianten könnt ihr nun schon für knapp über 25 Euro schießen.

Zusätzlich gibt es übrigens noch drei Monat Amazon Music Gratis – solltet ihr nicht verpassen. Im Folgenden die Angebote, die nur noch wenige Tage gültig sind. Sollte das Widget noch die alten Preise anzeigen, wartet kurz oder klickt einfach darauf.

Echo Smart Speaker & Smart Displays

Fire TV

Fire Tablets

