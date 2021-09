Amazon Music Unlimited Aktion: 3 Monate Gratis Musik streamen & Fire TV-Stick jetzt schon ab 20 Euro

Der Musikstreaming-Markt wächst immer weiter und Amazon Music ist nun wieder auf der Suche nach neuen Nutzern: Eine neue Aktion bringt allen Nutzern, die in der letzten Zeit kein aktives Abo hatten, drei Monate Amazon Music Unlimited Gratis. Vielleicht auch passend dazu hat der Onlinehändler außerdem den Fire TV Stick reduziert, der schon für 20 Euro zu haben ist.



Gerade erst hat Google verkündet, dass YouTube Music 50 Millionen Abonnenten hat, da legt Amazon schon wieder nach und will den Abstand auf den derzeit aufstrebenden Konkurrenten ausbauen: Neukunden dürfen sich auf drei Monate Amazon Music Unlimited Gratis freuen. Wenn ihr also jetzt abschließt, könnt ihr bis zum Beginn der Adventszeit ohne jegliche Kosten Musik streamen. Anschließend wandelt es sich in ein kostenpflichtiges Abo, wenn ihr nicht kündigt. Üblicher Tipp: Nutzt die Aktion und kündigt das Abo direkt danach wieder. Der Gratis-Zeitraum läuft dennoch weiter.

Die Aktion gilt wohl nur für Nutzer, die bisher noch kein Amazon Music-Abo hatten. Es kommt aber auch sehr häufig vor, dass auch ehemalige Nutzer solche Aktionen einlösen können, wobei häufig keine echte Regel erkennbar ist. Sollte euer letztes Abo schon mehrere Jahre zurückliegen, stehen die Chancen aber sicherlich sehr gut. Probiert es einfach einmal aus, ihr erfahrt direkt nach dem ersten Schritt, ob ihr an der Aktion teilnehmen könnt oder nicht. Schaut euch auch die Fire TV-Stick Aktion an.

» Amazon Music Unlimited drei Monate Gratis

(Partnerlink, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» YouTube Music: Googles Streamingplattform feiert 50 Millionen Abonnenten – es dürften aber weniger sein

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren