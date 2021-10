Bingen nach Google: Microsofts Suchmaschine wird vor allem zur Suche nach Googles Suchmaschine genutzt

Die Google Websuche ist mit sehr großem Abstand die weltweit meistgenutzte Suchmaschine und die allermeisten Nutzer dürften nicht vorhaben, eine andere zu verwenden. Nun hat man im Zuge eines Kartellverfahrens in der EU einen sehr interessanten Fakt veröffentlicht, der einem der größten Konkurrenten kaum gefallen dürfte: Der häufigste Suchbegriff in Microsofts Bing ist Google.



Google hat je nach Region Marktanteile von weit über 90 Prozent im Suchmaschinen-Bereich und steht durch diese Dominanz natürlich unter ständiger Beobachtung. Weltweit laufen eine Reihe von Kartellverfahren, die sich auch gegen die Suchmaschine richten. Immer wieder wird dem Unternehmen vorgeworfen, die Nutzer zur Verwendung der Google Websuche zu nötigen – zumindest durch die Blume. Mit einem neuen Fakt kann man das nun sehr eindrucksvoll widerlegen.

We have submitted evidence showing that the most common search query on Bing is by far Google. People use Google because they choose to, not because they are forced to. Google’s market share in general search is consistent with consumer surveys showing that 95% of users prefer Google to rival search engines.