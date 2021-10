Google Lens: Die Augen des Google Assistant kommen auf den Desktop; Integration in den Chrome-Browser (Screenshots)

Gerade erst wurde ein großes Update für Google Lens angekündigt, das die ‘Augen des Google Assistant’ auf eine ganz neue Stufe heben soll und nun steht schon die nächste Erweiterung vor der Tür. Bisher ist Lens vor allem auf dem Smartphone nutzbar, doch über den Chrome-Browser möchte man nun auf den Desktop: Die Umsetzung ist dabei völlig anders, als man es bisher von Android kennt.



Google Lens ist ein sehr praktisches Tool, das vielen Nutzern aber nach wie vor kaum bekannt ist oder einfach wenig genutzt wird. Das soll sich ändern, denn durch die Kombination von Bild und Text ergeben sich ganz neue Möglichkeiten sowie vermutlich zukünftig eine Integration in die Google Websuche. Doch erst einmal bringt man nun Lens auf den Desktop, das bisher nur über Google Fotos und in sehr eingeschränktem Umfang verfügbar war.

Search with Google Lens

Search Part of the Page with Google Lens” button lets you “Drag over any image to search.